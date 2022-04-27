Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından uçaklarda da maske takılıp takılmayacağı ile ilgili akıllarda pek çok soru var. Sağlık kuruluşları ve toplu taşıma dışında maske kullanım zorunluluğunun bittiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, uçakta maske kullanımı ile ilgili sorulara yanıt verdi. Peki, Uçakta maske kalktı mı? Uçakta maske takmak zorunlu mu? İşte detaylar…

UÇAKTA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da maske zorunluluğunun kapalı alanda kaldırılması sonrası döneme ilişkin açıklamalar yaptı.

Koca, şöyle konuştu: "Maske kullanımı ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürülecektir. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalılar. Öte yandan öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyon belirtisi olan kişiler, maske takarak etrafındakileri korumalılar. Vatandaşlarımıza bu noktada hassasiyet göstermelerini tekrar hatırlatmak istiyorum."

Bakan Koca, "Maske kullanım zorunluluğunun uçakları da kapsayıp kapsamadığı" sorusu üzerine de sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımının sürdüğünü, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama yapıldığını hatırlattı.

"Dolayısıyla bunun içine uçaklar da eğitim de kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar da girmiş olur" diyen Koca, salgınla birlikte maskenin koruyucu olduğunun, enfeksiyon bulaştırmayı önlediğinin artık öğrenildiğine dikkati çekti.