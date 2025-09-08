Uçağa çakmak alınır mı? Uçağa çakmakla binilir mi?

Haberin Devamı

Uçağa çakmakla binmek, güvenlik kuralları ve havacılık düzenlemeleri gereği bazı sınırlamalara tabidir. Her hava yolu şirketinin kendi kuralları olsa da genel olarak yolcuların çakmak taşımasına izin verilir, ancak bu durum çakmağın tipine, sayısına ve nasıl taşındığına bağlıdır. Bu yazıda, uçağa çakmakla binme konusundaki temel kuralları ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Evet, uçağa çakmak alınabilir ancak belirli kurallara uymak şartıyla. Yolcuların yanlarında yalnızca bir adet küçük sigara çakmağı veya bir kutu emniyet kibriti bulundurmasına izin verilir. Bu çakmak veya kibritlerin, kargo bölümüne verilen bagajlara konulması kesinlikle yasaktır; her zaman kişinin üzerinde, cebinde veya el çantasında taşınmalıdır. Güvenlik taramasında bu ürünlerin doğru şekilde taşındığı kontrol edilir.

Uçağa hangi çakmaklar alınır, hangileri alınmaz?

Uçağa alınmasına izin verilen ve verilmeyen çakmak türleri, taşıdıkları risklere göre ayrılır. İşte genel kurallar:

Uçağa alınmasına izin verilen çakmaklar

Gazlı çakmaklar: Tek kullanımlık, yaygın olarak bilinen "100 yen çakmak" gibi gazlı çakmaklar ve enjeksiyon tipi çakmaklar kabine alınabilir.

Benzinli çakmaklar: İçinde emici pamuk bulunan, Zippo gibi benzinli çakmakların taşınmasına izin verilir.

Lityum pilli çakmaklar: Lityum içeriği 2 gramdan az olan lityum-metal pilli çakmaklar veya 100 Wh'den daha az watt-saat değerine sahip lityum-iyon pilli çakmaklar kabine alınabilir. Ancak bu tür çakmakların uçuş sırasında şarj edilmesi ve ısı üreten bileşeninin yanlışlıkla etkinleşmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Yedek piller varsa, kısa devre yapmaması için ayrı ayrı sarılmalıdır.

Uçağa alınmasına izin verilmeyen çakmaklar

Turbo ve jet çakmaklar: "Mavi alev" üreten, yüksek basınçlı ve güçlü alev çıkaran puro çakmakları, turbo çakmaklar ve jet çakmaklar hem kabine hem de check-in bagajına kesinlikle kabul edilmez.

Emici pamuk içermeyen çakmaklar: İçinde emici malzeme (sıvılaştırılmış gaz hariç) bulunmayan yağ hazneli çakmaklar yasaktır.

Diğer çakmak türleri: Tabanca şekilli çakmaklar ve pürmüz çakmaklar gibi özel tasarımlı çakmaklar da güvenlik riski taşıdığı için uçağa alınmaz.

Çakmak yakıtı ve yedekleri: Çakmak gazı, benzin gibi çakmak yakıtları ve yedekleri hem kabin bagajında hem de check-in bagajında taşınamaz.