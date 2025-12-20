Üç ayların önemi hakkında her şey! Üç aylar nedir, neden bu kadar önemli? İşte bilmeniz gerekenler

Haberin Devamı

İslam takviminin en parlak dönemi olan Üç Aylar, manevi bir arınma ve yenilenme sürecini temsil eder. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bizzat müjdelediği bu aylar, içinde barındırdığı kandiller ve bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ile adeta bir "kurtuluş reçetesi" sunuyor. Üç ayların derin anlamını ve hayatımıza kattıklarını mercek altına alıyoruz.

Üç Aylar, Hicri takvime göre arka arkaya gelen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen isimdir. İslam aleminde bu aylar, ibadetlerin kat kat sevapla ödüllendirildiği, duaların kabul kapılarının ardına kadar açıldığı bir "hasat mevsimi" olarak görülür.

ÜÇ AYLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Manevi Hazırlık İstasyonu: Üç aylar, müminleri İslam'ın şartlarından biri olan oruç ibadetine (Ramazan'a) hem bedenen hem de ruhen hazırlar.

Kandiller Zinciri: Bu dönem, içerisinde İslam tarihinin en önemli gecelerini barındırır. Regaip, Mi’raç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi, bu ayların kalbinde yer alır.

Tövbe ve Arınma Zamanı: Alimler bu ayları şu benzetmeyle anlatır: "Recep ayı tohum ekme, Şaban ayı sulama, Ramazan ayı ise hasat vaktidir."

Dua ve Zikir Mevsimi: Kulun Rabbiyle olan bağını güçlendirdiği, dünya meşgalelerinden sıyrılıp ahiretine yatırım yaptığı en verimli dönemdir.

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı: 18 Şubat 2026 Çarşamba