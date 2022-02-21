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GündemUBER geri mi döndü, UBER siyah taksi yasak mı? Uber XL çalışıyor mu?
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UBER geri mi döndü, UBER siyah taksi yasak mı? Uber XL çalışıyor mu?

UBER geri mi döndü, UBER XL çalışıyor mu? UBER, büyük araçların Türkiye'den yeniden hizmete başladığını duyurdu. Türkiye'de geçtiğimiz yılarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamış, sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu. Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.

21.02.2022 - 14:44 |
UBER geri mi döndü, UBER siyah taksi yasak mı? Uber XL çalışıyor mu?

Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

UKOME kararına atıf

Uber lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı: Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır.

 

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