TYP başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye'de aktif işgücü politikalarının önemli bir parçası olan Toplum Yararına Program (TYP), özellikle afet, salgın, sosyal kriz ve acil durum dönemlerinde devreye giren, işsiz vatandaşlara hem geçici bir gelir desteği sağlayan hem de onları iş disiplininden uzaklaştırmayarak toplumsal hizmetlere katkıda bulunmalarını amaçlayan bir istihdam programıdır. İŞKUR ve kamu kurumları iş birliğiyle yürütülen bu program, özel politika gerektiren gruplara öncelik verilmesiyle de sosyal destek mekanizması işlevi görür.

Toplum Yararına Program (TYP), İŞKUR tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülen geçici bir istihdam ve sosyal destek programıdır. Temel amacı, işsizlerin çalışma hayatından uzaklaşmalarını engellemek, onlara kısa süreliğine de olsa düzenli bir gelir kapısı yaratmak ve aynı zamanda toplumun genel yararına olacak işlerin yapılmasını sağlamak. Program, katılımcıların sigortalılık statüsü olmadan, belli bir süre için kamu hizmetlerinde (çevre temizliği, ağaç dikimi, kamu binalarının bakımı, sosyal hizmet destekleri vb.) çalışmaları prensibine dayanır. Başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, öğrenci ve emekli olmamak gibi belirli şartlar aranıyor.

TYP başvurusu nasıl yapılır?

TYP başvuruları tamamen elektronik ortamda, e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şunlar:

e-Devlet'e giriş yapın: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz (ya da mobil imzanız/elektronik imzanız) ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz (ya da mobil imzanız/elektronik imzanız) ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. TYP başvuru sayfasına ulaşın: Arama çubuğuna " TYP başvuru " veya doğrudan " https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru " yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.

Arama çubuğuna " " veya doğrudan " " yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın. Açılan programları inceleyin: Sistemde, bulunduğunuz ile göre açılmış ve başvuruları devam eden TYP ilanlarını göreceksiniz. Her ilanda programın detayları, çalışma yeri ve süresi belirtilir.

Sistemde, bulunduğunuz ile göre açılmış ve başvuruları devam eden TYP ilanlarını göreceksiniz. Her ilanda programın detayları, çalışma yeri ve süresi belirtilir. Başvurunuzu yapın: Katılmak istediğiniz programı seçerek "Başvuru Yap" butonuna tıklayın. Sistem, sizin öncelik durumunuza (Birinci veya İkinci Liste) göre başvurunuzu kaydedecek.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, aynı hanede birden fazla kişinin başvuru yapması durumunda gelir şartı arandığı ve genellikle haneden sadece bir kişinin programa kabul edilebileceğidir.

TYP başvuru sorgulama nasıl yapılır?

Başvurunuzun durumunu öğrenmek veya daha önce yapılmış bir başvuruyu sorgulamak için yine e-Devlet sistemi kullanılır. Yukarıda belirtilen aynı TYP başvuru sayfasına (https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru) giriş yaptığınızda, "Başvurularım" veya benzeri bir sekme altında geçmiş başvurularınızı ve bunların sonuçlarını (Listeye alındı, kura çekimine katılacak, seçildi, seçilmedi ve benzeri) görüntüleyebilirsiniz. Sürecin devamında, eğer seçilirseniz, size İŞKUR tarafından SMS ile bilgilendirme de yapılacak.