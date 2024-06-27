TYÇ nedir, TYÇ logosu ne işe yarar? TYÇ logosu olan üniversiteler hangileri, TYÇ logosu nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkı veriliyor. Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın birçok yetkilendirme ve akreditasyon aşamasından geçmesi gerekiyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda da TYÇ Kurulu’na iletilen bu programlar, uygun bulunması halinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip oluyor.

TYÇ NEDİR, TYÇ LOGOSU NE İŞE YARIYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda önemli bir değişikliğe gidiyor. Türkiye genelinde 109 üniversitenin toplamda 894 lisans ve 4 önlisans programı, bu yıl ilk kez TYÇ logosuyla yer alacak. Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum sağlamak amacıyla başlatılan bu adım, 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren belirli şartları karşılayan programlara mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma izni verilmesini öngörüyor.

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Mezuniyet belgesinde TYÇ logosunun bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getiriyor. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkânları artıyor. Ayrıca TYÇ Logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınmasında ve yatay ile dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlıyor.

TYÇ LOGOSU OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

TYÇ LOGOSU OLAN ÜNİVERSİTELER İÇİN TIKLAYIN

TYÇ LOGOSU NASIL ALINIR?

TYÇ logosu kullanımı için programların öncelikle Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) veya akredite edilmiş kuruluşlar tarafından akredite edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, program yeterlilik formunun ilgili standartlarla uyumlu olması ve Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nda kayıtlı olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan programlar, YÖKAK tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilip YÖK'e sunuluyor. YÖK'ün onayıyla TYÇ Kurulu'na alınan programlar, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanma hakkını elde ediyor.

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