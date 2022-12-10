Tütün kaçakçılığına hapis cezası! Resmen yürürlüğe girdi
Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Kanunu'na değişiklik getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
10.12.2022 - 09:12 |
Yapılan yasal değişiklikle, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı tedbirler sertleştirildi. Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden artık 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.
Telefonların pasife alınma süresi 1 yıla düşürüldü
Bunun yanısıra kullanılmayan telefonlara ilişkin de bazı düzenlemeler yapıldı.
Son sinyalin ardından elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.