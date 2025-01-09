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Tutuklanan ‘Kandıralı Ferdi’ lakaplı Ferdi Gülezen tahliye oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada ‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

09.01.2025 - 22:58 | | Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)
Tutuklanan ‘Kandıralı Ferdi’ lakaplı Ferdi Gülezen tahliye oldu

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülezen, 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

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