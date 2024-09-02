TÜSEDAD "süt tozunda regülasyonun durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Dernekten yapılan açıklamada, son günlerde bazı mecralarda süt tozu regülasyonuna ilişkin çıkan iddialara dikkati çekildi. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla uygulamaya koyduğu süt tozu regülasyonunun durdurulduğunun ifade edildiği belirtilen açıklamada, "Bu haberler tamamen asılsız olup, regülasyon 31 Aralık 2024'e kadar uygulanmaya devam edecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, uygulamanın, bölgesinde süt fiyatının düşürülmesiyle karşı karşıya olan birlik ve kooperatiflerin tarım il müdürlüklerine, o il için süt tozu kotası talebi yapmalarıyla başladığı hatırlatılarak, merkez teşkilatının birlik ve kooperatiflere topladıkları süt miktarına bağlı olarak il için toplam kotayı dağıttığı aktarıldı. Bu aşamada ESK'nin devreye girerek o bölgeye en yakın süt tozu üretim tesisi ile görüşüp, sütü, süt tozu üretimi için yönlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu uygulamada çiğ süt alım fiyatında Ulusal Süt Konseyi tarafından belirtilen yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli sıcak süt için tavsiye fiyatının litrede 14,65 lira olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"Bu, üreticinin eline geçecek miktar olup, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Ayrıca baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için yaklaşık 22 kuruş fark uygulanacaktır. Bu nedenle basında çıkan süt tozu regülasyonu kaldırıldı haberlerine itibar etmemenizi önemle duyururuz."