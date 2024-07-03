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TUS 2. Dönem başvuru tarihi ne zaman 2024? TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır?

TUS 2. dönem başvurusu ne zaman, TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır? Sorularına yanıt aranıyor. TUS başvuru tarihleri belli oldu. Sınava girecek öğrenciler merakla başvuru tarihlerine dair detayları sorguluyor.

03.07.2024 - 17:38 |
TUS 2. Dönem başvuru tarihi ne zaman 2024? TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM sınav takvimine göre TUS 2. Dönem başvuru tarihleri belli oldu. TUS 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Peki, TUS 2.dönem başvurusu ne zaman? TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

2024 TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

TUS/ 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

 

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