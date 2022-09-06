Turuncu kategorideki terörist Yusuf Gül öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van'ın Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen arazi araması sırasında teröristlerle çatışma çıktı, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi. Yusuf Gül'ün; Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.