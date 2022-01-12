TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması!

Hacettepe Üniversitesince, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.



Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkovac Faz3 çalışması sorumlu araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver yaptığı açıklamada, "27 Aralık 2021 tarihinde yaptığımız ara analizin ilk sonuçlarını açıklayacağım. Çalışmanın amacı iki doz Turkovac ve iki doz Koronavac aşılamalarının Covid-19 vakalarına karşı etkinliğini değerlendirmek. 18-55 yaş arası gönüllülerin yarısına korovanvac yarısına Turkovac yapıldı." dedi.