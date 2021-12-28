TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtland

Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.

Her sınavdan başarıyla geçti

Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu.

Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı.

FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.

Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor.

Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

Yerli aşı randevuları açılıyor

İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak.

Yerli aşı randevuları açılıyor

İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak. (TRT Haber)