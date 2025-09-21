Türkiye'ye kar yağmaya başladı! O ilde köyler beyaza büründü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.09.2025 - 14:53
Bayburt'un yüksek rakımlı köylerine sonbahar mevsiminde kar yağdı. Yoncalı, Üzengili ve Dumlu gibi köylerde etkili olan kar yağışıyla birlikte dağlar yeniden beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı ise 3 bin rakımlı Soğanlı Dağı'na düştü. Kent merkezinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde hayvanlarıyla ilgilenen vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Köyde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, bir anda etkili olan kardan ötürü hayvanlarını dağdan indirmekte güçlük çekti.

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yeniden artacak. 11-13 derece arasında seyreden hava sıcaklığı, Pazartesi gününden itibaren 10-15 derece artış göstererek 28 dereceye kadar yükselecek.

Bayburt'ta yaz mevsiminde de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmuş, 4 Temmuz tarihinde Soğanlı Dağı beyaza bürünmüştü. Yaklaşık 2 ay aradan sonra yeniden dağlar, köyler karla kaplandı.

