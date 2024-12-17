Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK'yı tasfiye planı belli oldu!

Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriye’de yeni bir dönem başlarken, ülkenin kuzeyini işgal eden PKK/YPG’nin bundan sonraki süreçte durumunun ne olacağı da gündemde. Daha önce bölgede ‘terör devletinin’ kurulmasını askeri operasyonlarla engelleyen Ankara için Suriye’nin geleceğinde terör örgütünün yer almaması öncelikli stratejik hedef. Hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK/YPG’nin Suriye’den temizlenmesini stratejik hedef olarak gördüklerini açıkladı. PKK/YPG’nin tasfiyesi için Ankara’nın yol haritasına göre, dört adım öne çıkıyor:

1) Suriyeli olmayan, Avrupa ve Irak’tan gelen YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri.

2) YPG’nin elebaşlarının Suriyeli bile olsalar Suriye’den gitmesi.

3) Alt kadroların yeni Suriye yönetimiyle anlayış birliği içerisinde silahlarını bırakarak normal hayatlarına dönmesi.

4) Suriye’deki Kürt toplumunun da yeni yönetimde temsil edilmesi.

ÖNCELİK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TASFİYESİ

Suriye’nin toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetlerini ABD başta olmak üzere uluslararası camiaya anlatan Türkiye, yeni Suriye yönetimine de bu konudaki beklentilerini iletti. Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör yapılanmasına karşı tutumunu net olarak ortaya koydu ve krizi fırsata çevirmesine izin verilmedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine ve kendisine alan açmasına ne Suriye halkının ne yeni yönetimin ne de bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir. Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD’li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz” dedi.

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YA FESHEDERLER YA YOK OLURLAR

Dışişleri Hakan Fidan da Şam’daki yönetimin kendi milli bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamak için atacağı adımlar neticesinde YPG’nin artık zemin bulamayacağına işaret etti. Fidan, Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili stratejisine ilişkin şunları söyledi: “YPG’nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Yani ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler yani yok olurlar. Tabii belli parametreler var. Bizim her ne kadar imkân ve kabiliyetlerimiz buna müsait olsa da ilk etapta Suriye’deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğünü, milli bütünlüğünü sağlamayla ilgili atacağı adımlarla bu tehdidi bertaraf etmesine yönelik adımları bekleyeceğiz. Diğer taraftan yani burada özellikle YPG elimine edilirken bölgenin kadim şehirlerinde yüzyıllardır yaşayan Kürtlere bir zarar gelmemesi lazım çünkü YPG’nin Araplara, Kürtlere yaptığı zulüm ortada. Onları baskı ile el altında tutuyor.

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PKK’LI OLMAYANLAR

Bir an önce YPG/PKK’nın içerisinde bulunan Suriye’deki Suriyeli olmayan uluslararası terörist savaşçı statüsündeki unsurların ülkeyi terk etmesi gerekiyor. İkinci aşamada YPG’nin bütün komuta kademesinin, Suriyeli olanların da ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Daha sonra PKK’lı olmayan kadroların yeni yönetimle bir anlayış birliği içerisinde silahlarını bırakarak, normal hayatlarına dönerek Suriye içerisinde hayatlarına devam etmeleri gerekiyor.”

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