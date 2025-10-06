Türkiye'nin şeker ihtiyacı böyle karşılanıyor! Hasat ekim ayının sonuna kadar sürecek

Haberin Devamı

Bölge çiftçisinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarında bu yıl da bereketli bir sezon bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, traktörler ve modern söküm makineleriyle pancarları topraktan çıkarmak için hummalı bir çalışmaya başladı. Bu yıl iklim şartlarının elverişli geçmesi, pancarda verimi artırması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

Adilcevazlı çiftçilerden Yunus Vural, pancarın sadece ekonomik değil sosyal anlamda da bölgeye katkı sunduğunu vurguladı. Birçok kişinin söküm döneminde istihdam edilerek geçici iş imkânı bulduğunu dile getiren Vural, "Tarımın kalbinin attığı Adilcevaz'da, pancar üretiminin artarak devam etmesi hem üreticinin emeğinin karşılığını alması hem de ülke tarımına katkı açısından büyük önem taşıyor. Dekarda ortalama 6-7 ton civarında verim bekleniyor. Bu da hem üretici hem de bölge ekonomisi için sevindirici bir gelişme" dedi.

Pancar sökümünün başlamasıyla birlikte bölgedeki şeker fabrikalarına da ürün sevkiyatı hız kazandı. Hasadın ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.