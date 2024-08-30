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Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi 'GÖKDOĞAN'dan tam isabet

İlk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır o anların görüntüsünü paylaştı.

30.08.2024 - 21:17 | | Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA, (DHA)
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu duyurdu. Paylaşımında "Nice ZAFER’lere" diyen Bakan Kacır, bu anın videosuna da yer verdi. (DHA)

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