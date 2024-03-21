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Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru ateşlendi!

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000 başarıyla ateşlendi. TEI Eskişehir tesislerinde TEI-TF6000 motorunun tamamlanmış hali ilk kez tanıtıldı, geliştirilmeye devam ediliyor.

21.03.2024 - 15:31 | | İHA
Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru ateşlendi!

Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000 başarıyla ateşlendi. Tasarım çalışmalarına Kasım 2020 tarihinde başlanan TEI-TF6000 motorunun tedarik, parça, modül üretimi ve montaj sürecinin sonucunda ortaya çıkan birinci prototipi, 27 Şubat’ta başarıyla ateşlendi. Bu çerçevede TEI Eskişehir tesislerinde TEI-TF6000 motorunun tamamlanmış hali ilk kez tanıtıldı.

Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru ateşlendi

Türk havacılık tarihi için önemli bir dönüm noktası olan ateşleme, havacılık motorları alanında kritik bir eşiğin aşıldığını ve TEI’nin havacılık motorlarında dünya süper ligine çıktığının somut bir göstergesi oldu. Proje çerçevesinde Türkiye’de ilk kez turbofan motorları ile ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz ve art yakıcı tasarımı yapıldı. Geliştirme ve imalat aşamaları ile birlikte kritik teknoloji, yetkin ve tecrübeli insan gücü kazanımları da sağlanmış oldu.

Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru ateşlendi

KIZILELMA VE ANKA-III’E GÜÇ VERECEK

TEI-TF6000 ve art yakıcılı versiyonu olacak TEI-TF10000 motorları, KIZILELMA ve ANKA-3 insansız savaş uçaklarına güç verebilecek şekilde TEI tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Bu motorlar ile Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilecek motorun ihtiyaç duyduğu teknolojiler de fayda sağlayacak. Bu çerçevede Türkiye’nin bu sınıftaki motor ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak.

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