Türkiye’nin gizli hazinesi! Masalsı manzara görenleri büyülüyor, yerli ve yabancı turist akın ediyor

Haberin Devamı

Meşhur Doğu Ekspresi treninin güzergâhında yer alan Erzincan’ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerindeki kanyonlar her yıl birçok adrenalin sever turisti ağırlıyor. Karasu Nehri'ni içeren kanyonlar 500 metreden oluşan dik yamaçlardan oluşuyor. Karasu Nehri'nin bölünmüş olduğu kanyonlarda kano, rafting ve tekne turları yaz aylarında sunuluyor ve her yıl daha fazla talep görüyor.

Gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle oldukça zengin bir kaynağa sahip olarak bölgenin ekoturizm cenneti halindeki Erzincan’da harita üzerinde belirlenen 9 ayrı kanyon da gün yüzüne çıkacak.

İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri, harita üzerinden İliç ve Kemaliye’de 9 ayrı kanyon tespit edildiğini ifade ederek bu kanyonlara tırmanış ve geçiş yaptılar.

Kemaliye Karanlık Kanyona dökülen Dilliçayın oluşturduğu yaklaşık 12 km uzunluğunda yüzde 60’ında dev kayaların engeller oluşturduğu dere yürüyüşü olan 27 şelale inişli Dilliçay Kanyonunun ilk geçişi İstanbul Kanyon ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bu kanyonu geçen ilk Türk ekip oldular.