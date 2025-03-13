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GündemTürkiye'nin en büyük depremlerine dayanan 87 yaşındaki bina sağlamlığıyla dikkat çekiyor
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Türkiye'nin en büyük depremlerine dayanan 87 yaşındaki bina sağlamlığıyla dikkat çekiyor

13.03.2025 - 09:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en büyük depremlerine dayanan 87 yaşındaki bina sağlamlığıyla dikkat çekiyor

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin ardından şehirde ayakta kalan tek yapı özelliğine sahip 87 yıllık Erzincan Tren Garı, temelindeki sadece 2 santimetrelik kaymayla adeta yeni depremlere meydan okuyor.

87 yıllık Erzincan Tren Garı, 1939, 1983 ve 1992 depremlerinde şehirde sağlam kalan tek bina.

Türkiyenin en büyük depremlerine dayanan 87 yaşındaki bina sağlamlığıyla dikkat çekiyor

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen şehirde ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı, 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.

Türkiyenin en büyük depremlerine dayanan 87 yaşındaki bina sağlamlığıyla dikkat çekiyor

Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor.

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