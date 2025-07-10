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GündemTürkiye'nin bereketli topraklarından çıkmasıyla ün kazanmış! Fiyatları düştü, 50 liradan satılıyor
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Türkiye'nin bereketli topraklarından çıkmasıyla ün kazanmış! Fiyatları düştü, 50 liradan satılıyor

10.07.2025 - 18:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye'nin bereketli topraklarından çıkmasıyla ün kazanmış! Fiyatları düştü, 50 liradan satılıyor

Avrupa Birliği'nden (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan, aroması ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Taşköprü sarımsağında hasat devam ediyor.

Kastamonu'nun önemli ürünlerinin başında gelen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor.

Şubat ayında toprakla buluşan sarımsaklar, temmuzun gelmesiyle hasat ediliyor.

Yaklaşık 20 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Özgür Subutay, AA muhabirine, sarımsakların emekle, sabırla ve alın teriyle toplanmaya başlandığını söyledi.

Türkiyenin bereketli topraklarından çıkmasıyla ün kazanmış Fiyatları düştü, 50 liradan satılıyor

Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olduğunu vurgulayan Subutay, "Yeni sezonda fiyat açısından oldukça umutluyuz. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

Hasatla birlikte Taşköprü sarımsağı pazardaki yerini de almaya başladı. Küçük boy sarımsak 50 ila 60, orta boy 130 ila 160, iri boy ise 160 ila 200 lira arasında alıcı buluyor.

 

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