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Türkiye’den Macaristan’a vize muafiyeti

Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

10.11.2022 - 01:10 | | İHA
Türkiye’den Macaristan’a vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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