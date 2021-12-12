Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sicilya'da meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlı'ğından yapılan yazılı açıklamada "İtalya'nın Sicilya Adası'nın Ravanusa Kasabasında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu birçok binanın çöktüğü veya hasar aldığı, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

İtalya'nın acısının paylaşıldığı hatırlatılan mesajda, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi, dost ve müttefik İtalya Hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İtalya'nın Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabası doğalgaz patlamasıyla sarsıldı. 4 katlı bir binada meydana gelen patlama nedeniyle bitişik 2 bina da yıkıldı. Üç bina ise hasar gördü.