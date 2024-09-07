Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki: Herhangi bir itibarı bulunmamaktadır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir.