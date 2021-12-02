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Türkiye'den flaş Suriye açıklaması: Şiddetle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz" dedi.

02.12.2021 - 18:01 |
Türkiye'den flaş Suriye açıklaması: Şiddetle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Şam rejimi Halk Meclisi'nin açıklamasına yönelik yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisinin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüz binlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir" dedi.

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