Türkiye'de yeni salgın alarmı! Adı 'Süper Enfeksiyon'

İstanbul başta olmak Türkiye genelinde grip vakaları başta olmak üzere viral enfeksiyon patlaması yaşandığı uyarısı yapılırken, çocuklar da RSV; yetişkinler de ise influenza ve Kovid-19’un en çok görülen enfeksiyona olduğuna dikkat çekiliyor.

Boş yatak yok

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; özellikle çocuk enfeksiyon bölümlerinde boş yatak bulunmadığı ifade edilirken, 2 haftayı aşkın süredir ‘Süper Enfeksiyon’ nedeniyle kendisi de sağlık sorunları yaşayan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, son durumu tabloyu özetledi: “Bir hastalık bitmeden diğer enfeksiyon bulaşabildiği gibi, örneğin grip geçtikten hemen sonra yeni bir virüsün neden olduğu semptomlar görülebiliyor. Bu tabloya aynı zamanda uzamış enfeksiyon da diyoruz. Kovid-19 ile influenzanın eşlik ettiği vakaların semptomları daha şiddetli seyreden, peş peşe farklı virüslerle hastalananların uzayan semptomları olabiliyor. Uzayan viral enfeksiyon tablosunda 20 gündür öksüren, halsizlik veya kas ağrıları yaşayan hastalar oluyor. 20 gün ve üzeri süre şikayeti geçmeyen hastaların yarıdan fazlasının süper enfeksiyon veya uzayan enfeksiyon sorunu yaşadığını düşünüyoruz Son dönemde artan zatürre vakaları da söz konusu. Enfeksiyon ve bakteriyal hastalıklara yakalanmamak için bağışıklık sistemi güçlü olmalı. Dengeli beslenme, uyku, egzersiz ve moral-motivasyon bağışıklık için olmazsa olmazlarımız. Enfeksiyonlara karşı direnci arttırmak için C vitamini kullanılabilir. D vitamini ise kesinlikle doktor muayene ve önerisi ile olmalıdır.” diye konuştu.

Virüsleri unuttuk

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Bülent Ertuğrul da teorik olarak 2 farklı virüsün aynı anda hastalık yapabileceğini belirtirken, “Ancak Kovid-19 ve grip sağlıklı bireylerde aynı anda görülmez. Bağışıklık yetmezliği veya kronik hastalığı olanlar için risk daha fazladır. Pandemi sonrası grip sonrası bakteriyel hastalık ve zatürre tablolarında artış olduğunu belirtmek isterim. Pek çok kişi uzayan, geçmeyen öksürükten şikayetçi. İki yıl boyunca maske sayesinden solunum yolu virüslerinden korunduk. Bağışıklık sistemimiz hastalık yapan virüsleri unuttu. Virüslerle savunmasız şekilde karşılaşmış olmamız uzun süren semptom ve şikayetlere neden oluyor” ifadelerini kullandı.

İlk kez yaşıyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.İftihar Köksal da aynı anda 2 virüsün neden olduğu hastalık tablosu görülebileceğine değinerek, şunları söyledi: “Daha önce görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bir virüsle hastalandığınızda bir başka virüsün vücuduna girmesi beklenmez ancak normalleşmeden sonra, 2 virüsün aynı anda hasta ettiği vakaları görüyoruz. Böylesi bir tablo kronik hastalığı olanları sarsıyor. Çocuklardaki RSV tablosu artmaya devam ederken, yetişkinlerde ise influenza vakaları sıkça görülüyor. Virüsler eksi 20 ile eksi 80 derece arasında bile yaşadıklarından ‘kar yağarsa mikroplar ölür’ tezi doğru değil. Uzamış öksürük sorununda hava kirliliği ve iklim değişikliğinin etkisi araştırılmalı.”