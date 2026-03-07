Türkiye'de televizyon izlenme süreleri artıyor! Diziler yine zirvede: Hanelerde günlük 6 saat TV izleniyor

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 40 ilde, yaklaşık 4 bin 300 hane ve 19 bin izleyiciyle gerçekleştirilen kapsamlı ölçümler, televizyonun Türk toplumundaki sarsılmaz konumunu bir kez daha tescilledi.

TİAK Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli verilerine göre; 2025 yılı boyunca hanelerde günlük ortalama 6 saat 8 dakika televizyon izlendiği görüldü. Kişi başı günlük izleme süresi ise bir önceki yıla oranla 4 dakikalık bir artışla 3 saat 38 dakika olarak kayıtlara geçti.

Paylaşılan veriler yalnızca televizyon cihazları üzerinden yapılan izlemeleri kapsasa da tablet, akıllı telefon ve bilgisayar gibi ek ekranların varlığı, televizyonun Türk toplumundaki popülaritesini perçinleyen bir unsur olarak öne çıktı.

KIŞ AYLARI VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLER

Yıl içerisindeki izleme yoğunluğu incelendiğinde, Şubat ayının 4 saat 20 dakika ile zirvede yer aldığı, Ocak ayının ise 4 saat 10 dakika ile onu takip ettiği belirlendi.

2025 yılındaki bu artış eğilimi hemen hemen tüm sosyal sınıflarda etkisini hissettirdi; AB sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerin izleme süreleri 5 dakikalık artışla günlük ortalama 3 saat 6 dakikaya ulaştı. 15-34 yaş grubunu kapsayan genç yetişkinlerin televizyon alışkanlıklarında ise herhangi bir düşüş yaşanmadı ve bu kitlenin izleme süresi bir önceki yılla aynı seviyede, yani günlük 2 saat 29 dakikada kaldı.

ÇOCUK İZLEYİCİLERDE REKOR ARTIŞ

2025 yılı raporundaki en radikal değişim çocuk izleme oranlarında yaşandı. Yaş grupları bazında yapılan karşılaştırmalarda, 5-11 yaş grubundaki çocukların günlük ortalama 3 saat 19 dakika ile bir önceki yıla göre 25 dakika daha fazla televizyon izlediği saptandı. Benzer şekilde 12-19 yaş grubunda da 10 dakikalık bir artışla izleme süresi 2 saat 21 dakikaya yükseldi.

Cinsiyet bazlı verilerde ise kadınların erkeklere oranla ortalama 40 dakika daha fazla ekran başında vakit geçirdiği görülürken; her iki grubun da izleme sürelerini bir önceki yıla göre artırdığı saptandı.

BÖLGESEL ŞAMPİYON YİNE İZMİR

Hafta içi ve hafta sonu izleme alışkanlıkları arasında belirgin bir fark olmamakla birlikte, Pazar ve Çarşamba günleri ekranın en çok tercih edildiği günler olarak kayıtlara geçti. Bölgesel bazda ise 4 saat 11 dakika ile İzmir, Türkiye'nin en çok televizyon izleyen bölgesi olma unvanını korudu. Ankara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise diğer illere kıyasla izleme süresi daha düşük kalan noktalar oldu.

TELEVİZYON HALA BİR AİLE AKTİVİTESİ

Türkiye'de televizyon izleme eylemi, bireysel bir faaliyetten ziyade hanelerdeki ortak bir etkinlik olma özelliğini sürdürüyor. Özellikle Prime Time olarak adlandırılan 20.00-23.00 saatleri arasındaki izlemelerin %78'i birden fazla kişi tarafından bir arada gerçekleştiriliyor. Tüm güne yayılan izlemelerde ise bu "birlikte seyir" oranı %72 seviyesinde seyrediyor.

DİZİLERİN SARSILMAZ EGEMENLİĞİ

İçerik türlerine göre yapılan dağılımda, 2025 yılındaki toplam izlemelerin %40'ını diziler oluştururken, onları %17 ile eğlence ve yarışma programları takip etti. Ölçümlenen kanallarda yıl boyunca 88 farklı dizinin yayına alındığı ve izleyicilerin toplamda 2 bin 792 dizi bölümü takip ettiği belirlendi. 2025 yılında yayına başlayan 53 yeni yapıma karşın, 55 dizinin ekran yolculuğunu tamamlaması da sektördeki hareketliliği gözler önüne serdi.