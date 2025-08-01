Türkiye'de kaç ilçe var? Türkiye'deki toplam ilçe sayısı
01.08.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:
Türkiye'de kaç ilçe var, Türkiye'nin toplam ilçe sayısı kaç gibi soruların cevaplarının yer aldığı bir yazı hazırladık.
Haberin Devamı
Türkiye'de kaç ilçe var sorusu, il sayısına göre çok daha fazla merak ediliyor. Zira Türkiye'nin 81 ile sahip olduğu zaten çoğu kişi tarafından biliniyor, fakat tüm ülkedeki ilçelerin toplam sayısı diye sorulduğunda, bunu doğru şekilde bilecek insan sayısı yok denecek kadar az. O halde Türkiye'deki tüm ilçelere ve bu ilçelerin sayısına bir göz atalım.
Türkiye'de kaç ilçe var?
İşte Türkiye'de her şehre göre ayrı ayrı olarak listelenen tüm ilçelerin yer aldığı tablo:
Türkiye İl ve İlçeleri
🇹🇷 Türkiye İl ve İlçeleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm il ve ilçe bilgileri
|İlçe
|İl
|Aladağ
|Adana
|Ceyhan
|Adana
|Feke
|Adana
|İmamoğlu
|Adana
|Karaisalı
|Adana
|Karataş
|Adana
|Kozan
|Adana
|Pozantı
|Adana
|Saimbeyli
|Adana
|Sarıçam
|Adana
|Seyhan
|Adana
|Tufanbeyli
|Adana
|Yumurtalık
|Adana
|Yüreğir
|Adana
|Adıyaman Merkez
|Adıyaman
|Besni
|Adıyaman
|Çelikhan
|Adıyaman
|Gerger
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Adıyaman
|Kahta
|Adıyaman
|Samsat
|Adıyaman
|Sincik
|Adıyaman
|Tut
|Adıyaman
|Afyonkarahisar Merkez
|Afyonkarahisar
|Başmakçı
|Afyonkarahisar
|Bayat
|Afyonkarahisar
|Bolvadin
|Afyonkarahisar
|Çay
|Afyonkarahisar
|Çobanlar
|Afyonkarahisar
|Dazkırı
|Afyonkarahisar
|Dinar
|Afyonkarahisar
|Emirdağ
|Afyonkarahisar
|Evciler
|Afyonkarahisar
|Hocalar
|Afyonkarahisar
|İhsaniye
|Afyonkarahisar
|İscehisar
|Afyonkarahisar
|Kızılören
|Afyonkarahisar
|Sandıklı
|Afyonkarahisar
|Sinanpaşa
|Afyonkarahisar
|Sultandağı
|Afyonkarahisar
|Şuhut
|Afyonkarahisar
|Ağrı Merkez
|Ağrı
|Diyadin
|Ağrı
|Doğubayazıt
|Ağrı
|Eleşkirt
|Ağrı
|Hamur
|Ağrı
|Patnos
|Ağrı
|Taşlıçay
|Ağrı
|Tutak
|Ağrı
|Ağaçören
|Aksaray
|Aksaray Merkez
|Aksaray
|Eskil
|Aksaray
|Gülağaç
|Aksaray
|Güzelyurt
|Aksaray
|Ortaköy
|Aksaray
|Sarıyahşi
|Aksaray
|Sultanhanı
|Aksaray
|Amasya Merkez
|Amasya
|Göynücek
|Amasya
|Gümüşhacıköy
|Amasya
|Hamamözü
|Amasya
|Merzifon
|Amasya
|Suluova
|Amasya
|Taşova
|Amasya
|Akyurt
|Ankara
|Altındağ
|Ankara
|Ayaş
|Ankara
|Bala
|Ankara
|Beypazarı
|Ankara
|Çamlıdere
|Ankara
|Çankaya
|Ankara
|Çubuk
|Ankara
|Elmadağ
|Ankara
|Etimesgut
|Ankara
|Evren
|Ankara
|Gölbaşı
|Ankara
|Güdül
|Ankara
|Haymana
|Ankara
|Kahramankazan
|Ankara
|Kalecik
|Ankara
|Keçiören
|Ankara
|Kızılcahamam
|Ankara
|Mamak
|Ankara
|Nallıhan
|Ankara
|Polatlı
|Ankara
|Pursaklar
|Ankara
|Sincan
|Ankara
|Şereflikoçhisar
|Ankara
|Yenimahalle
|Ankara
|Akseki
|Antalya
|Aksu
|Antalya
|Alanya
|Antalya
|Demre
|Antalya
|Döşemealtı
|Antalya
|Elmalı
|Antalya
|Finike
|Antalya
|Gündoğmuş
|Antalya
|İbradı
|Antalya
|Kaş
|Antalya
|Kepez
|Antalya
|Kemer
|Antalya
|Korkuteli
|Antalya
|Konyaaltı
|Antalya
|Kumluca
|Antalya
|Manavgat
|Antalya
|Muratpaşa
|Antalya
|Serik
|Antalya
|Ardanuç
|Artvin
|Arhavi
|Artvin
|Artvin Merkez
|Artvin
|Borçka
|Artvin
|Hopa
|Artvin
|Kemalpaşa
|Artvin
|Murgul
|Artvin
|Şavşat
|Artvin
|Yusufeli
|Artvin
|Bozdoğan
|Aydın
|Buharkent
|Aydın
|Çine
|Aydın
|Didim
|Aydın
|Efeler
|Aydın
|Germencik
|Aydın
|İncirliova
|Aydın
|Karacasu
|Aydın
|Karpuzlu
|Aydın
|Koçarlı
|Aydın
|Köşk
|Aydın
|Kuşadası
|Aydın
|Kuyucak
|Aydın
|Nazilli
|Aydın
|Söke
|Aydın
|Sultanhisar
|Aydın
|Yenipazar
|Aydın
|Ayvalık
|Balıkesir
|Balya
|Balıkesir
|Bandırma
|Balıkesir
|Bigadiç
|Balıkesir
|Burhaniye
|Balıkesir
|Dursunbey
|Balıkesir
|Edremit
|Balıkesir
|Erdek
|Balıkesir
|Gömeç
|Balıkesir
|Gönen
|Balıkesir
|Havran
|Balıkesir
|İvrindi
|Balıkesir
|Karesi
|Balıkesir
|Kepsut
|Balıkesir
|Manyas
|Balıkesir
|Marmara
|Balıkesir
|Savaştepe
|Balıkesir
|Sındırgı
|Balıkesir
|Susurluk
|Balıkesir
|Altıeylül
|Balıkesir
|Bartın Merkez
|Bartın
|Amasra
|Bartın
|Kurucaşile
|Bartın
|Ulus
|Bartın
|Batman Merkez
|Batman
|Beşiri
|Batman
|Gercüş
|Batman
|Hasankeyf
|Batman
|Kozluk
|Batman
|Sason
|Batman
|Bayburt Merkez
|Bayburt
|Aydıntepe
|Bayburt
|Demirözü
|Bayburt
|Bilecik Merkez
|Bilecik
|Bozüyük
|Bilecik
|Gölpazarı
|Bilecik
|İnhisar
|Bilecik
|Osmaneli
|Bilecik
|Pazaryeri
|Bilecik
|Söğüt
|Bilecik
|Yenipazar
|Bilecik
|Adaklı
|Bingöl
|Bingöl Merkez
|Bingöl
|Genç
|Bingöl
|Karlıova
|Bingöl
|Kiğı
|Bingöl
|Solhan
|Bingöl
|Yayladere
|Bingöl
|Yedisu
|Bingöl
|Bitlis Merkez
|Bitlis
|Adilcevaz
|Bitlis
|Ahlat
|Bitlis
|Güroymak
|Bitlis
|Hizan
|Bitlis
|Mutki
|Bitlis
|Tatvan
|Bitlis
|Bolu Merkez
|Bolu
|Dörtdivan
|Bolu
|Gerede
|Bolu
|Göynük
|Bolu
|Kıbrıscık
|Bolu
|Mengen
|Bolu
|Mudurnu
|Bolu
|Seben
|Bolu
|Yeniçağa
|Bolu
|Bucak
|Burdur
|Burdur Merkez
|Burdur
|Ağlasun
|Burdur
|Altınyayla
|Burdur
|Çavdır
|Burdur
|Çeltikçi
|Burdur
|Gölhisar
|Burdur
|Karamanlı
|Burdur
|Kemer
|Burdur
|Tefenni
|Burdur
|Yeşilova
|Burdur
|Büyükorhan
|Bursa
|Gemlik
|Bursa
|Gürsu
|Bursa
|Harmancık
|Bursa
|İnegöl
|Bursa
|İznik
|Bursa
|Karacabey
|Bursa
|Keles
|Bursa
|Kestel
|Bursa
|Mudanya
|Bursa
|Mustafakemalpaşa
|Bursa
|Nilüfer
|Bursa
|Orhaneli
|Bursa
|Orhangazi
|Bursa
|Osmangazi
|Bursa
|Yenişehir
|Bursa
|Yıldırım
|Bursa
|Ayvacık
|Çanakkale
|Bayramiç
|Çanakkale
|Biga
|Çanakkale
|Bozcaada
|Çanakkale
|Çan
|Çanakkale
|Çanakkale Merkez
|Çanakkale
|Eceabat
|Çanakkale
|Gelibolu
|Çanakkale
|Gökçeada
|Çanakkale
|Lapseki
|Çanakkale
|Yenice
|Çanakkale
|Atkaracalar
|Çankırı
|Bayramören
|Çankırı
|Çankırı Merkez
|Çankırı
|Çerkeş
|Çankırı
|Eldivan
|Çankırı
|Ilgaz
|Çankırı
|Kızılırmak
|Çankırı
|Korgun
|Çankırı
|Kurşunlu
|Çankırı
|Orta
|Çankırı
|Şabanözü
|Çankırı
|Yapraklı
|Çankırı
|Alaca
|Çorum
|Bayat
|Çorum
|Boğazkale
|Çorum
|Çorum Merkez
|Çorum
|Dodurga
|Çorum
|İskilip
|Çorum
|Kargı
|Çorum
|Laçin
|Çorum
|Mecitözü
|Çorum
|Oğuzlar
|Çorum
|Ortaköy
|Çorum
|Osmancık
|Çorum
|Sungurlu
|Çorum
|Uğurludağ
|Çorum
|Acıpayam
|Denizli
|Babadağ
|Denizli
|Baklan
|Denizli
|Bekilli
|Denizli
|Beyağaç
|Denizli
|Bozkurt
|Denizli
|Buldan
|Denizli
|Çal
|Denizli
|Çameli
|Denizli
|Çardak
|Denizli
|Çivril
|Denizli
|Denizli Merkezefendi
|Denizli
|Güney
|Denizli
|Honaz
|Denizli
|Kale
|Denizli
|Merkezefendi
|Denizli
|Pamukkale
|Denizli
|Sarayköy
|Denizli
|Serinhisar
|Denizli
|Tavas
|Denizli
|Bağlar
|Diyarbakır
|Bismil
|Diyarbakır
|Çermik
|Diyarbakır
|Çınar
|Diyarbakır
|Çüngüş
|Diyarbakır
|Dicle
|Diyarbakır
|Eğil
|Diyarbakır
|Ergani
|Diyarbakır
|Hani
|Diyarbakır
|Hazro
|Diyarbakır
|Kayapınar
|Diyarbakır
|Kocaköy
|Diyarbakır
|Kulp
|Diyarbakır
|Lice
|Diyarbakır
|Silvan
|Diyarbakır
|Sur
|Diyarbakır
|Yenişehir
|Diyarbakır
|Akçakoca
|Düzce
|Cumayeri
|Düzce
|Çilimli
|Düzce
|Düzce Merkez
|Düzce
|Gölyaka
|Düzce
|Gümüşova
|Düzce
|Kaynaşlı
|Düzce
|Yığılca
|Düzce
|Edirne Merkez
|Edirne
|Enez
|Edirne
|Havsa
|Edirne
|İpsala
|Edirne
|Keşan
|Edirne
|Lalapaşa
|Edirne
|Meriç
|Edirne
|Süloğlu
|Edirne
|Uzunköprü
|Edirne
|Ağın
|Elazığ
|Alacakaya
|Elazığ
|Arıcak
|Elazığ
|Baskil
|Elazığ
|Elazığ Merkez
|Elazığ
|Karakoçan
|Elazığ
|Keban
|Elazığ
|Kovancılar
|Elazığ
|Maden
|Elazığ
|Palu
|Elazığ
|Sivrice
|Elazığ
|Çayırlı
|Erzincan
|Erzincan Merkez
|Erzincan
|İliç
|Erzincan
|Kemah
|Erzincan
|Kemaliye
|Erzincan
|Otlukbeli
|Erzincan
|Refahiye
|Erzincan
|Tercan
|Erzincan
|Üzümlü
|Erzincan
|Aşkale
|Erzurum
|Aziziye
|Erzurum
|Çat
|Erzurum
|Hınıs
|Erzurum
|Horasan
|Erzurum
|İspir
|Erzurum
|Karaçoban
|Erzurum
|Karayazı
|Erzurum
|Köprüköy
|Erzurum
|Narman
|Erzurum
|Oltu
|Erzurum
|Olur
|Erzurum
|Palandöken
|Erzurum
|Pasinler
|Erzurum
|Pazaryolu
|Erzurum
|Şenkaya
|Erzurum
|Tekman
|Erzurum
|Tortum
|Erzurum
|Uzundere
|Erzurum
|Yakutiye
|Erzurum
|Alpu
|Eskişehir
|Beylikova
|Eskişehir
|Çifteler
|Eskişehir
|Günyüzü
|Eskişehir
|Han
|Eskişehir
|İnönü
|Eskişehir
|Mahmudiye
|Eskişehir
|Mihalgazi
|Eskişehir
|Mihalıççık
|Eskişehir
|Odunpazarı
|Eskişehir
|Sarıcakaya
|Eskişehir
|Seyitgazi
|Eskişehir
|Sivrihisar
|Eskişehir
|Tepebaşı
|Eskişehir
|Araban
|Gaziantep
|İslahiye
|Gaziantep
|Karkamış
|Gaziantep
|Nizip
|Gaziantep
|Nurdağı
|Gaziantep
|Oğuzeli
|Gaziantep
|Şahinbey
|Gaziantep
|Şehitkamil
|Gaziantep
|Yavuzeli
|Gaziantep
|Alucra
|Giresun
|Bulancak
|Giresun
|Çamoluk
|Giresun
|Çanakçı
|Giresun
|Dereli
|Giresun
|Doğankent
|Giresun
|Espiye
|Giresun
|Eynesil
|Giresun
|Giresun Merkez
|Giresun
|Görele
|Giresun
|Güce
|Giresun
|Keşap
|Giresun
|Piraziz
|Giresun
|Şebinkarahisar
|Giresun
|Tirebolu
|Giresun
|Yağlıdere
|Giresun
|Gümüşhane Merkez
|Gümüşhane
|Kelkit
|Gümüşhane
|Köse
|Gümüşhane
|Kürtün
|Gümüşhane
|Şiran
|Gümüşhane
|Torul
|Gümüşhane
|Çukurca
|Hakkâri
|Derecik
|Hakkâri
|Hakkâri Merkez
|Hakkâri
|Şemdinli
|Hakkâri
|Yüksekova
|Hakkâri
|Altınözü
|Hatay
|Antakya
|Hatay
|Arsuz
|Hatay
|Belen
|Hatay
|Defne
|Hatay
|Dörtyol
|Hatay
|Erzin
|Hatay
|Hassa
|Hatay
|İskenderun
|Hatay
|Kırıkhan
|Hatay
|Kumlu
|Hatay
|Payas
|Hatay
|Reyhanlı
|Hatay
|Samandağ
|Hatay
|Yayladağı
|Hatay
|Aralık
|Iğdır
|Iğdır Merkez
|Iğdır
|Karakoyunlu
|Iğdır
|Tuzluca
|Iğdır
|Aksu
|Isparta
|Atabey
|Isparta
|Eğirdir
|Isparta
|Gelendost
|Isparta
|Gönen
|Isparta
|Isparta Merkez
|Isparta
|Keçiborlu
|Isparta
|Senirkent
|Isparta
|Sütçüler
|Isparta
|Uluborlu
|Isparta
|Yalvaç
|Isparta
|Yenişarbademli
|Isparta
|Adalar
|İstanbul
|Arnavutköy
|İstanbul
|Ataşehir
|İstanbul
|Avcılar
|İstanbul
|Bağcılar
|İstanbul
|Bahçelievler
|İstanbul
|Bakırköy
|İstanbul
|Başakşehir
|İstanbul
|Bayrampaşa
|İstanbul
|Beşiktaş
|İstanbul
|Beykoz
|İstanbul
|Beylikdüzü
|İstanbul
|Beyoğlu
|İstanbul
|Büyükçekmece
|İstanbul
|Çatalca
|İstanbul
|Çekmeköy
|İstanbul
|Esenler
|İstanbul
|Esenyurt
|İstanbul
|Eyüpsultan
|İstanbul
|Fatih
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|İstanbul
|Güngören
|İstanbul
|Kadıköy
|İstanbul
|Kâğıthane
|İstanbul
|Kartal
|İstanbul
|Küçükçekmece
|İstanbul
|Maltepe
|İstanbul
|Pendik
|İstanbul
|Sancaktepe
|İstanbul
|Sarıyer
|İstanbul
|Silivri
|İstanbul
|Sultanbeyli
|İstanbul
|Sultangazi
|İstanbul
|Şile
|İstanbul
|Şişli
|İstanbul
|Tuzla
|İstanbul
|Ümraniye
|İstanbul
|Üsküdar
|İstanbul
|Zeytinburnu
|İstanbul
|Aliağa
|İzmir
|Balçova
|İzmir
|Bayındır
|İzmir
|Bayraklı
|İzmir
|Bergama
|İzmir
|Beydağ
|İzmir
|Bornova
|İzmir
|Buca
|İzmir
|Çeşme
|İzmir
|Çiğli
|İzmir
|Dikili
|İzmir
|Foça
|İzmir
|Gaziemir
|İzmir
|Güzelbahçe
|İzmir
|Karaburun
|İzmir
|Karabağlar
|İzmir
|Karşıyaka
|İzmir
|Kemalpaşa
|İzmir
|Kınık
|İzmir
|Kiraz
|İzmir
|Konak
|İzmir
|Menderes
|İzmir
|Menemen
|İzmir
|Narlıdere
|İzmir
|Ödemiş
|İzmir
|Seferihisar
|İzmir
|Selçuk
|İzmir
|Tire
|İzmir
|Torbalı
|İzmir
|Urla
|İzmir
|Afşin
|Kahramanmaraş
|Andırın
|Kahramanmaraş
|Çağlayancerit
|Kahramanmaraş
|Dulkadiroğlu
|Kahramanmaraş
|Ekinözü
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Kahramanmaraş
|Göksun
|Kahramanmaraş
|Nurhak
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|Kahramanmaraş
|Türkoğlu
|Kahramanmaraş
|Eflani
|Karabük
|Eskipazar
|Karabük
|Karabük Merkez
|Karabük
|Ovacık
|Karabük
|Safranbolu
|Karabük
|Yenice
|Karabük
|Ayrancı
|Karaman
|Başyayla
|Karaman
|Ermenek
|Karaman
|Karaman Merkez
|Karaman
|Kazımkarabekir
|Karaman
|Sarıveliler
|Karaman
|Akyaka
|Kars
|Arpaçay
|Kars
|Digor
|Kars
|Kağızman
|Kars
|Kars Merkez
|Kars
|Sarıkamış
|Kars
|Selim
|Kars
|Susuz
|Kars
|Ağlı
|Kastamonu
|Abana
|Kastamonu
|Araç
|Kastamonu
|Azdavay
|Kastamonu
|Bozkurt
|Kastamonu
|Cide
|Kastamonu
|Çatalzeytin
|Kastamonu
|Daday
|Kastamonu
|Devrekani
|Kastamonu
|Doğanyurt
|Kastamonu
|Hanönü
|Kastamonu
|İhsangazi
|Kastamonu
|İnebolu
|Kastamonu
|Kastamonu Merkez
|Kastamonu
|Küre
|Kastamonu
|Pınarbaşı
|Kastamonu
|Seydiler
|Kastamonu
|Şenpazar
|Kastamonu
|Taşköprü
|Kastamonu
|Tosya
|Kastamonu
|Akkışla
|Kayseri
|Bünyan
|Kayseri
|Develi
|Kayseri
|Felahiye
|Kayseri
|Hacılar
|Kayseri
|İncesu
|Kayseri
|Kocasinan
|Kayseri
|Melikgazi
|Kayseri
|Özvatan
|Kayseri
|Pınarbaşı
|Kayseri
|Sarıoğlan
|Kayseri
|Sarız
|Kayseri
|Talas
|Kayseri
|Tomarza
|Kayseri
|Yahyalı
|Kayseri
|Yeşilhisar
|Kayseri
|Bahşili
|Kırıkkale
|Balışeyh
|Kırıkkale
|Çelebi
|Kırıkkale
|Delice
|Kırıkkale
|Karakeçili
|Kırıkkale
|Keskin
|Kırıkkale
|Kırıkkale Merkez
|Kırıkkale
|Sulakyurt
|Kırıkkale
|Yahşihan
|Kırıkkale
|Akçakent
|Kırşehir
|Akpınar
|Kırşehir
|Boztepe
|Kırşehir
|Çiçekdağı
|Kırşehir
|Kaman
|Kırşehir
|Kırşehir Merkez
|Kırşehir
|Mucur
|Kırşehir
|Babaeski
|Kırklareli
|Demirköy
|Kırklareli
|Kofçaz
|Kırklareli
|Kırklareli Merkez
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|Kırklareli
|Pehlivanköy
|Kırklareli
|Pınarhisar
|Kırklareli
|Vize
|Kırklareli
|Elbeyli
|Kilis
|Kilis Merkez
|Kilis
|Musabeyli
|Kilis
|Polateli
|Kilis
|Başiskele
|Kocaeli
|Çayırova
|Kocaeli
|Darıca
|Kocaeli
|Derince
|Kocaeli
|Dilovası
|Kocaeli
|Gebze
|Kocaeli
|Gölcük
|Kocaeli
|İzmit
|Kocaeli
|Kandıra
|Kocaeli
|Karamürsel
|Kocaeli
|Kartepe
|Kocaeli
|Körfez
|Kocaeli
|Ahırlı
|Konya
|Akören
|Konya
|Akşehir
|Konya
|Altınekin
|Konya
|Beyşehir
|Konya
|Bozkır
|Konya
|Cihanbeyli
|Konya
|Çeltik
|Konya
|Çumra
|Konya
|Derbent
|Konya
|Derebucak
|Konya
|Doğanhisar
|Konya
|Emirgazi
|Konya
|Ereğli
|Konya
|Güneysınır
|Konya
|Hadim
|Konya
|Halkapınar
|Konya
|Hüyük
|Konya
|Ilgın
|Konya
|Kadınhanı
|Konya
|Karapınar
|Konya
|Karatay
|Konya
|Meram
|Konya
|Sarayönü
|Konya
|Selçuklu
|Konya
|Taşkent
|Konya
|Tuzlukçu
|Konya
|Yalıhüyük
|Konya
|Yunak
|Konya
|Altıntaş
|Kütahya
|Aslanapa
|Kütahya
|Çavdarhisar
|Kütahya
|Domaniç
|Kütahya
|Dumlupınar
|Kütahya
|Emet
|Kütahya
|Gediz
|Kütahya
|Hisarcık
|Kütahya
|Kütahya Merkez
|Kütahya
|Pazarlar
|Kütahya
|Simav
|Kütahya
|Şaphane
|Kütahya
|Tavşanlı
|Kütahya
|Akçadağ
|Malatya
|Arapgir
|Malatya
|Arguvan
|Malatya
|Battalgazi
|Malatya
|Darende
|Malatya
|Doğanşehir
|Malatya
|Doğanyol
|Malatya
|Hekimhan
|Malatya
|Kale
|Malatya
|Kuluncak
|Malatya
|Pütürge
|Malatya
|Yazıhan
|Malatya
|Yeşilyurt
|Malatya
|Ahmetli
|Manisa
|Akhisar
|Manisa
|Alaşehir
|Manisa
|Demirci
|Manisa
|Gölmarmara
|Manisa
|Gördes
|Manisa
|Kırkağaç
|Manisa
|Köprübaşı
|Manisa
|Kula
|Manisa
|Salihli
|Manisa
|Sarıgöl
|Manisa
|Saruhanlı
|Manisa
|Selendi
|Manisa
|Soma
|Manisa
|Şehzadeler
|Manisa
|Turgutlu
|Manisa
|Yunusemre
|Manisa
|Artuklu
|Mardin
|Dargeçit
|Mardin
|Derik
|Mardin
|Kızıltepe
|Mardin
|Mazıdağı
|Mardin
|Midyat
|Mardin
|Nusaybin
|Mardin
|Ömerli
|Mardin
|Savur
|Mardin
|Yeşilli
|Mardin
|Akdeniz
|Mersin
|Anamur
|Mersin
|Aydıncık
|Mersin
|Bozyazı
|Mersin
|Çamlıyayla
|Mersin
|Erdemli
|Mersin
|Gülnar
|Mersin
|Mezitli
|Mersin
|Mut
|Mersin
|Silifke
|Mersin
|Tarsus
|Mersin
|Toroslar
|Mersin
|Yenişehir
|Mersin
|Bodrum
|Muğla
|Dalaman
|Muğla
|Datça
|Muğla
|Fethiye
|Muğla
|Kavaklıdere
|Muğla
|Köyceğiz
|Muğla
|Marmaris
|Muğla
|Menteşe
|Muğla
|Milas
|Muğla
|Seydikemer
|Muğla
|Ula
|Muğla
|Yatağan
|Muğla
|Bulanık
|Muş
|Hasköy
|Muş
|Korkut
|Muş
|Malazgirt
|Muş
|Muş Merkez
|Muş
|Varto
|Muş
|Acıgöl
|Nevşehir
|Avanos
|Nevşehir
|Derinkuyu
|Nevşehir
|Gülşehir
|Nevşehir
|Hacıbektaş
|Nevşehir
|Kozaklı
|Nevşehir
|Nevşehir Merkez
|Nevşehir
|Ürgüp
|Nevşehir
|Altunhisar
|Niğde
|Bor
|Niğde
|Çamardı
|Niğde
|Çiftlik
|Niğde
|Niğde Merkez
|Niğde
|Ulukışla
|Niğde
|Akkuş
|Ordu
|Altınordu
|Ordu
|Aybastı
|Ordu
|Çamaş
|Ordu
|Çatalpınar
|Ordu
|Çaybaşı
|Ordu
|Fatsa
|Ordu
|Gölköy
|Ordu
|Gülyalı
|Ordu
|Gürgentepe
|Ordu
|İkizce
|Ordu
|Kabataş
|Ordu
|Korgan
|Ordu
|Kumru
|Ordu
|Mesudiye
|Ordu
|Perşembe
|Ordu
|Ulubey
|Ordu
|Ünye
|Ordu
|Bahçe
|Osmaniye
|Düziçi
|Osmaniye
|Hasanbeyli
|Osmaniye
|Kadirli
|Osmaniye
|Osmaniye Merkez
|Osmaniye
|Sumbas
|Osmaniye
|Toprakkale
|Osmaniye
|Ardeşen
|Rize
|Çamlıhemşin
|Rize
|Çayeli
|Rize
|Derepazarı
|Rize
|Fındıklı
|Rize
|Güneysu
|Rize
|Hemşin
|Rize
|İkizdere
|Rize
|İyidere
|Rize
|Kalkandere
|Rize
|Pazar
|Rize
|Rize Merkez
|Rize
|Adapazarı
|Sakarya
|Akyazı
|Sakarya
|Arifiye
|Sakarya
|Erenler
|Sakarya
|Ferizli
|Sakarya
|Geyve
|Sakarya
|Hendek
|Sakarya
|Karapürçek
|Sakarya
|Karasu
|Sakarya
|Kaynarca
|Sakarya
|Kocaali
|Sakarya
|Pamukova
|Sakarya
|Sapanca
|Sakarya
|Serdivan
|Sakarya
|Söğütlü
|Sakarya
|Taraklı
|Sakarya
|Alaçam
|Samsun
|Asarcık
|Samsun
|Atakum
|Samsun
|Ayvacık
|Samsun
|Bafra
|Samsun
|Canik
|Samsun
|Çarşamba
|Samsun
|Havza
|Samsun
|İlkadım
|Samsun
|Kavak
|Samsun
|Ladik
|Samsun
|Ondokuzmayıs
|Samsun
|Salıpazarı
|Samsun
|Tekkeköy
|Samsun
|Terme
|Samsun
|Vezirköprü
|Samsun
|Yakakent
|Samsun
|Akçakale
|Şanlıurfa
|Birecik
|Şanlıurfa
|Bozova
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Şanlıurfa
|Eyyübiye
|Şanlıurfa
|Halfeti
|Şanlıurfa
|Haliliye
|Şanlıurfa
|Harran
|Şanlıurfa
|Hilvan
|Şanlıurfa
|Karaköprü
|Şanlıurfa
|Siverek
|Şanlıurfa
|Suruç
|Şanlıurfa
|Viranşehir
|Şanlıurfa
|Baykan
|Siirt
|Eruh
|Siirt
|Kurtalan
|Siirt
|Pervari
|Siirt
|Siirt Merkez
|Siirt
|Şirvan
|Siirt
|Tillo
|Siirt
|Ayancık
|Sinop
|Boyabat
|Sinop
|Dikmen
|Sinop
|Durağan
|Sinop
|Erfelek
|Sinop
|Gerze
|Sinop
|Saraydüzü
|Sinop
|Sinop Merkez
|Sinop
|Türkeli
|Sinop
|Akıncılar
|Sivas
|Altınyayla
|Sivas
|Divriği
|Sivas
|Doğanşar
|Sivas
|Gemerek
|Sivas
|Gölova
|Sivas
|Gürün
|Sivas
|Hafik
|Sivas
|İmranlı
|Sivas
|Kangal
|Sivas
|Koyulhisar
|Sivas
|Suşehri
|Sivas
|Şarkışla
|Sivas
|Yıldızeli
|Sivas
|Zara
|Sivas
|Akçaabat
|Trabzon
|Araklı
|Trabzon
|Arsin
|Trabzon
|Beşikdüzü
|Trabzon
|Çarşıbaşı
|Trabzon
|Çaykara
|Trabzon
|Dernekpazarı
|Trabzon
|Düzköy
|Trabzon
|Hayrat
|Trabzon
|Köprübaşı
|Trabzon
|Maçka
|Trabzon
|Of
|Trabzon
|Ortahisar
|Trabzon
|Şalpazarı
|Trabzon
|Sürmene
|Trabzon
|Tonya
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Trabzon
|Yomra
|Trabzon
|Çerkezköy
|Tekirdağ
|Çorlu
|Tekirdağ
|Ergene
|Tekirdağ
|Hayrabolu
|Tekirdağ
|Kapaklı
|Tekirdağ
|Malkara
|Tekirdağ
|Marmaraereğlisi
|Tekirdağ
|Muratlı
|Tekirdağ
|Saray
|Tekirdağ
|Şarköy
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|Tekirdağ
|Almus
|Tokat
|Artova
|Tokat
|Başçiftlik
|Tokat
|Erbaa
|Tokat
|Niksar
|Tokat
|Pazar
|Tokat
|Reşadiye
|Tokat
|Sulusaray
|Tokat
|Tokat Merkez
|Tokat
|Turhal
|Tokat
|Yeşilyurt
|Tokat
|Zile
|Tokat
|Çemişgezek
|Tunceli
|Hozat
|Tunceli
|Mazgirt
|Tunceli
|Nazımiye
|Tunceli
|Ovacık
|Tunceli
|Pertek
|Tunceli
|Pülümür
|Tunceli
|Tunceli Merkez
|Tunceli
|Banaz
|Uşak
|Eşme
|Uşak
|Karahallı
|Uşak
|Sivaslı
|Uşak
|Ulubey
|Uşak
|Uşak Merkez
|Uşak
|Bahçesaray
|Van
|Başkale
|Van
|Çaldıran
|Van
|Çatak
|Van
|Edremit
|Van
|Erciş
|Van
|Gevaş
|Van
|Gürpınar
|Van
|İpekyolu
|Van
|Muradiye
|Van
|Özalp
|Van
|Saray
|Van
|Tuşba
|Van
|Çınarcık
|Yalova
|Çiftlikköy
|Yalova
|Altınova
|Yalova
|Armutlu
|Yalova
|Termal
|Yalova
|Yalova Merkez
|Yalova
|Akdağmadeni
|Yozgat
|Aydıncık
|Yozgat
|Boğazlıyan
|Yozgat
|Çandır
|Yozgat
|Çayıralan
|Yozgat
|Çekerek
|Yozgat
|Kadışehri
|Yozgat
|Saraykent
|Yozgat
|Sarıkaya
|Yozgat
|Sorgun
|Yozgat
|Şefaatli
|Yozgat
|Yenifakılı
|Yozgat
|Yerköy
|Yozgat
|Yozgat Merkez
|Yozgat
|Alaplı
|Zonguldak
|Çaycuma
|Zonguldak
|Devrek
|Zonguldak
|Ereğli
|Zonguldak
|Gökçebey
|Zonguldak
|Kilimli
|Zonguldak
|Kozlu
|Zonguldak
|Zonguldak Merkez
|Zonguldak
81
İl
973
İlçe
2024
Güncel Veri