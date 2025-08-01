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Türkiye'de kaç ilçe var? Türkiye'deki toplam ilçe sayısı

01.08.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:
Türkiye'de kaç ilçe var? Türkiye'deki toplam ilçe sayısı

Türkiye'de kaç ilçe var, Türkiye'nin toplam ilçe sayısı kaç gibi soruların cevaplarının yer aldığı bir yazı hazırladık.

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Türkiye'de kaç ilçe var sorusu, il sayısına göre çok daha fazla merak ediliyor. Zira Türkiye'nin 81 ile sahip olduğu zaten çoğu kişi tarafından biliniyor, fakat tüm ülkedeki ilçelerin toplam sayısı diye sorulduğunda, bunu doğru şekilde bilecek insan sayısı yok denecek kadar az. O halde Türkiye'deki tüm ilçelere ve bu ilçelerin sayısına bir göz atalım.

 

Türkiye'de kaç ilçe var?

 

İşte Türkiye'de her şehre göre ayrı ayrı olarak listelenen tüm ilçelerin yer aldığı tablo:

 

Türkiye İl ve İlçeleri

🇹🇷 Türkiye İl ve İlçeleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm il ve ilçe bilgileri

İlçeİl
AladağAdana
CeyhanAdana
FekeAdana
İmamoğluAdana
KaraisalıAdana
KarataşAdana
KozanAdana
PozantıAdana
SaimbeyliAdana
SarıçamAdana
SeyhanAdana
TufanbeyliAdana
YumurtalıkAdana
YüreğirAdana
Adıyaman MerkezAdıyaman
BesniAdıyaman
ÇelikhanAdıyaman
GergerAdıyaman
GölbaşıAdıyaman
KahtaAdıyaman
SamsatAdıyaman
SincikAdıyaman
TutAdıyaman
Afyonkarahisar MerkezAfyonkarahisar
BaşmakçıAfyonkarahisar
BayatAfyonkarahisar
BolvadinAfyonkarahisar
ÇayAfyonkarahisar
ÇobanlarAfyonkarahisar
DazkırıAfyonkarahisar
DinarAfyonkarahisar
EmirdağAfyonkarahisar
EvcilerAfyonkarahisar
HocalarAfyonkarahisar
İhsaniyeAfyonkarahisar
İscehisarAfyonkarahisar
KızılörenAfyonkarahisar
SandıklıAfyonkarahisar
SinanpaşaAfyonkarahisar
SultandağıAfyonkarahisar
ŞuhutAfyonkarahisar
Ağrı MerkezAğrı
DiyadinAğrı
DoğubayazıtAğrı
EleşkirtAğrı
HamurAğrı
PatnosAğrı
TaşlıçayAğrı
TutakAğrı
AğaçörenAksaray
Aksaray MerkezAksaray
EskilAksaray
GülağaçAksaray
GüzelyurtAksaray
OrtaköyAksaray
SarıyahşiAksaray
SultanhanıAksaray
Amasya MerkezAmasya
GöynücekAmasya
GümüşhacıköyAmasya
HamamözüAmasya
MerzifonAmasya
SuluovaAmasya
TaşovaAmasya
AkyurtAnkara
AltındağAnkara
AyaşAnkara
BalaAnkara
BeypazarıAnkara
ÇamlıdereAnkara
ÇankayaAnkara
ÇubukAnkara
ElmadağAnkara
EtimesgutAnkara
EvrenAnkara
GölbaşıAnkara
GüdülAnkara
HaymanaAnkara
KahramankazanAnkara
KalecikAnkara
KeçiörenAnkara
KızılcahamamAnkara
MamakAnkara
NallıhanAnkara
PolatlıAnkara
PursaklarAnkara
SincanAnkara
ŞereflikoçhisarAnkara
YenimahalleAnkara
AksekiAntalya
AksuAntalya
AlanyaAntalya
DemreAntalya
DöşemealtıAntalya
ElmalıAntalya
FinikeAntalya
GündoğmuşAntalya
İbradıAntalya
KaşAntalya
KepezAntalya
KemerAntalya
KorkuteliAntalya
KonyaaltıAntalya
KumlucaAntalya
ManavgatAntalya
MuratpaşaAntalya
SerikAntalya
ArdanuçArtvin
ArhaviArtvin
Artvin MerkezArtvin
BorçkaArtvin
HopaArtvin
KemalpaşaArtvin
MurgulArtvin
ŞavşatArtvin
YusufeliArtvin
BozdoğanAydın
BuharkentAydın
ÇineAydın
DidimAydın
EfelerAydın
GermencikAydın
İncirliovaAydın
KaracasuAydın
KarpuzluAydın
KoçarlıAydın
KöşkAydın
KuşadasıAydın
KuyucakAydın
NazilliAydın
SökeAydın
SultanhisarAydın
YenipazarAydın
AyvalıkBalıkesir
BalyaBalıkesir
BandırmaBalıkesir
BigadiçBalıkesir
BurhaniyeBalıkesir
DursunbeyBalıkesir
EdremitBalıkesir
ErdekBalıkesir
GömeçBalıkesir
GönenBalıkesir
HavranBalıkesir
İvrindiBalıkesir
KaresiBalıkesir
KepsutBalıkesir
ManyasBalıkesir
MarmaraBalıkesir
SavaştepeBalıkesir
SındırgıBalıkesir
SusurlukBalıkesir
AltıeylülBalıkesir
Bartın MerkezBartın
AmasraBartın
KurucaşileBartın
UlusBartın
Batman MerkezBatman
BeşiriBatman
GercüşBatman
HasankeyfBatman
KozlukBatman
SasonBatman
Bayburt MerkezBayburt
AydıntepeBayburt
DemirözüBayburt
Bilecik MerkezBilecik
BozüyükBilecik
GölpazarıBilecik
İnhisarBilecik
OsmaneliBilecik
PazaryeriBilecik
SöğütBilecik
YenipazarBilecik
AdaklıBingöl
Bingöl MerkezBingöl
GençBingöl
KarlıovaBingöl
KiğıBingöl
SolhanBingöl
YayladereBingöl
YedisuBingöl
Bitlis MerkezBitlis
AdilcevazBitlis
AhlatBitlis
GüroymakBitlis
HizanBitlis
MutkiBitlis
TatvanBitlis
Bolu MerkezBolu
DörtdivanBolu
GeredeBolu
GöynükBolu
KıbrıscıkBolu
MengenBolu
MudurnuBolu
SebenBolu
YeniçağaBolu
BucakBurdur
Burdur MerkezBurdur
AğlasunBurdur
AltınyaylaBurdur
ÇavdırBurdur
ÇeltikçiBurdur
GölhisarBurdur
KaramanlıBurdur
KemerBurdur
TefenniBurdur
YeşilovaBurdur
BüyükorhanBursa
GemlikBursa
GürsuBursa
HarmancıkBursa
İnegölBursa
İznikBursa
KaracabeyBursa
KelesBursa
KestelBursa
MudanyaBursa
MustafakemalpaşaBursa
NilüferBursa
OrhaneliBursa
OrhangaziBursa
OsmangaziBursa
YenişehirBursa
YıldırımBursa
AyvacıkÇanakkale
BayramiçÇanakkale
BigaÇanakkale
BozcaadaÇanakkale
ÇanÇanakkale
Çanakkale MerkezÇanakkale
EceabatÇanakkale
GeliboluÇanakkale
GökçeadaÇanakkale
LapsekiÇanakkale
YeniceÇanakkale
AtkaracalarÇankırı
BayramörenÇankırı
Çankırı MerkezÇankırı
ÇerkeşÇankırı
EldivanÇankırı
IlgazÇankırı
KızılırmakÇankırı
KorgunÇankırı
KurşunluÇankırı
OrtaÇankırı
ŞabanözüÇankırı
YapraklıÇankırı
AlacaÇorum
BayatÇorum
BoğazkaleÇorum
Çorum MerkezÇorum
DodurgaÇorum
İskilipÇorum
KargıÇorum
LaçinÇorum
MecitözüÇorum
OğuzlarÇorum
OrtaköyÇorum
OsmancıkÇorum
SungurluÇorum
UğurludağÇorum
AcıpayamDenizli
BabadağDenizli
BaklanDenizli
BekilliDenizli
BeyağaçDenizli
BozkurtDenizli
BuldanDenizli
ÇalDenizli
ÇameliDenizli
ÇardakDenizli
ÇivrilDenizli
Denizli MerkezefendiDenizli
GüneyDenizli
HonazDenizli
KaleDenizli
MerkezefendiDenizli
PamukkaleDenizli
SarayköyDenizli
SerinhisarDenizli
TavasDenizli
BağlarDiyarbakır
BismilDiyarbakır
ÇermikDiyarbakır
ÇınarDiyarbakır
ÇüngüşDiyarbakır
DicleDiyarbakır
EğilDiyarbakır
ErganiDiyarbakır
HaniDiyarbakır
HazroDiyarbakır
KayapınarDiyarbakır
KocaköyDiyarbakır
KulpDiyarbakır
LiceDiyarbakır
SilvanDiyarbakır
SurDiyarbakır
YenişehirDiyarbakır
AkçakocaDüzce
CumayeriDüzce
ÇilimliDüzce
Düzce MerkezDüzce
GölyakaDüzce
GümüşovaDüzce
KaynaşlıDüzce
YığılcaDüzce
Edirne MerkezEdirne
EnezEdirne
HavsaEdirne
İpsalaEdirne
KeşanEdirne
LalapaşaEdirne
MeriçEdirne
SüloğluEdirne
UzunköprüEdirne
AğınElazığ
AlacakayaElazığ
ArıcakElazığ
BaskilElazığ
Elazığ MerkezElazığ
KarakoçanElazığ
KebanElazığ
KovancılarElazığ
MadenElazığ
PaluElazığ
SivriceElazığ
ÇayırlıErzincan
Erzincan MerkezErzincan
İliçErzincan
KemahErzincan
KemaliyeErzincan
OtlukbeliErzincan
RefahiyeErzincan
TercanErzincan
ÜzümlüErzincan
AşkaleErzurum
AziziyeErzurum
ÇatErzurum
HınısErzurum
HorasanErzurum
İspirErzurum
KaraçobanErzurum
KarayazıErzurum
KöprüköyErzurum
NarmanErzurum
OltuErzurum
OlurErzurum
PalandökenErzurum
PasinlerErzurum
PazaryoluErzurum
ŞenkayaErzurum
TekmanErzurum
TortumErzurum
UzundereErzurum
YakutiyeErzurum
AlpuEskişehir
BeylikovaEskişehir
ÇiftelerEskişehir
GünyüzüEskişehir
HanEskişehir
İnönüEskişehir
MahmudiyeEskişehir
MihalgaziEskişehir
MihalıççıkEskişehir
OdunpazarıEskişehir
SarıcakayaEskişehir
SeyitgaziEskişehir
SivrihisarEskişehir
TepebaşıEskişehir
ArabanGaziantep
İslahiyeGaziantep
KarkamışGaziantep
NizipGaziantep
NurdağıGaziantep
OğuzeliGaziantep
ŞahinbeyGaziantep
ŞehitkamilGaziantep
YavuzeliGaziantep
AlucraGiresun
BulancakGiresun
ÇamolukGiresun
ÇanakçıGiresun
DereliGiresun
DoğankentGiresun
EspiyeGiresun
EynesilGiresun
Giresun MerkezGiresun
GöreleGiresun
GüceGiresun
KeşapGiresun
PirazizGiresun
ŞebinkarahisarGiresun
TireboluGiresun
YağlıdereGiresun
Gümüşhane MerkezGümüşhane
KelkitGümüşhane
KöseGümüşhane
KürtünGümüşhane
ŞiranGümüşhane
TorulGümüşhane
ÇukurcaHakkâri
DerecikHakkâri
Hakkâri MerkezHakkâri
ŞemdinliHakkâri
YüksekovaHakkâri
AltınözüHatay
AntakyaHatay
ArsuzHatay
BelenHatay
DefneHatay
DörtyolHatay
ErzinHatay
HassaHatay
İskenderunHatay
KırıkhanHatay
KumluHatay
PayasHatay
ReyhanlıHatay
SamandağHatay
YayladağıHatay
AralıkIğdır
Iğdır MerkezIğdır
KarakoyunluIğdır
TuzlucaIğdır
AksuIsparta
AtabeyIsparta
EğirdirIsparta
GelendostIsparta
GönenIsparta
Isparta MerkezIsparta
KeçiborluIsparta
SenirkentIsparta
SütçülerIsparta
UluborluIsparta
YalvaçIsparta
YenişarbademliIsparta
Adalarİstanbul
Arnavutköyİstanbul
Ataşehirİstanbul
Avcılarİstanbul
Bağcılarİstanbul
Bahçelievlerİstanbul
Bakırköyİstanbul
Başakşehirİstanbul
Bayrampaşaİstanbul
Beşiktaşİstanbul
Beykozİstanbul
Beylikdüzüİstanbul
Beyoğluİstanbul
Büyükçekmeceİstanbul
Çatalcaİstanbul
Çekmeköyİstanbul
Esenlerİstanbul
Esenyurtİstanbul
Eyüpsultanİstanbul
Fatihİstanbul
Gaziosmanpaşaİstanbul
Güngörenİstanbul
Kadıköyİstanbul
Kâğıthaneİstanbul
Kartalİstanbul
Küçükçekmeceİstanbul
Maltepeİstanbul
Pendikİstanbul
Sancaktepeİstanbul
Sarıyerİstanbul
Silivriİstanbul
Sultanbeyliİstanbul
Sultangaziİstanbul
Şileİstanbul
Şişliİstanbul
Tuzlaİstanbul
Ümraniyeİstanbul
Üsküdarİstanbul
Zeytinburnuİstanbul
Aliağaİzmir
Balçovaİzmir
Bayındırİzmir
Bayraklıİzmir
Bergamaİzmir
Beydağİzmir
Bornovaİzmir
Bucaİzmir
Çeşmeİzmir
Çiğliİzmir
Dikiliİzmir
Foçaİzmir
Gaziemirİzmir
Güzelbahçeİzmir
Karaburunİzmir
Karabağlarİzmir
Karşıyakaİzmir
Kemalpaşaİzmir
Kınıkİzmir
Kirazİzmir
Konakİzmir
Menderesİzmir
Menemenİzmir
Narlıdereİzmir
Ödemişİzmir
Seferihisarİzmir
Selçukİzmir
Tireİzmir
Torbalıİzmir
Urlaİzmir
AfşinKahramanmaraş
AndırınKahramanmaraş
ÇağlayanceritKahramanmaraş
DulkadiroğluKahramanmaraş
EkinözüKahramanmaraş
ElbistanKahramanmaraş
GöksunKahramanmaraş
NurhakKahramanmaraş
OnikişubatKahramanmaraş
PazarcıkKahramanmaraş
TürkoğluKahramanmaraş
EflaniKarabük
EskipazarKarabük
Karabük MerkezKarabük
OvacıkKarabük
SafranboluKarabük
YeniceKarabük
AyrancıKaraman
BaşyaylaKaraman
ErmenekKaraman
Karaman MerkezKaraman
KazımkarabekirKaraman
SarıvelilerKaraman
AkyakaKars
ArpaçayKars
DigorKars
KağızmanKars
Kars MerkezKars
SarıkamışKars
SelimKars
SusuzKars
AğlıKastamonu
AbanaKastamonu
AraçKastamonu
AzdavayKastamonu
BozkurtKastamonu
CideKastamonu
ÇatalzeytinKastamonu
DadayKastamonu
DevrekaniKastamonu
DoğanyurtKastamonu
HanönüKastamonu
İhsangaziKastamonu
İneboluKastamonu
Kastamonu MerkezKastamonu
KüreKastamonu
PınarbaşıKastamonu
SeydilerKastamonu
ŞenpazarKastamonu
TaşköprüKastamonu
TosyaKastamonu
AkkışlaKayseri
BünyanKayseri
DeveliKayseri
FelahiyeKayseri
HacılarKayseri
İncesuKayseri
KocasinanKayseri
MelikgaziKayseri
ÖzvatanKayseri
PınarbaşıKayseri
SarıoğlanKayseri
SarızKayseri
TalasKayseri
TomarzaKayseri
YahyalıKayseri
YeşilhisarKayseri
BahşiliKırıkkale
BalışeyhKırıkkale
ÇelebiKırıkkale
DeliceKırıkkale
KarakeçiliKırıkkale
KeskinKırıkkale
Kırıkkale MerkezKırıkkale
SulakyurtKırıkkale
YahşihanKırıkkale
AkçakentKırşehir
AkpınarKırşehir
BoztepeKırşehir
ÇiçekdağıKırşehir
KamanKırşehir
Kırşehir MerkezKırşehir
MucurKırşehir
BabaeskiKırklareli
DemirköyKırklareli
KofçazKırklareli
Kırklareli MerkezKırklareli
LüleburgazKırklareli
PehlivanköyKırklareli
PınarhisarKırklareli
VizeKırklareli
ElbeyliKilis
Kilis MerkezKilis
MusabeyliKilis
PolateliKilis
BaşiskeleKocaeli
ÇayırovaKocaeli
DarıcaKocaeli
DerinceKocaeli
DilovasıKocaeli
GebzeKocaeli
GölcükKocaeli
İzmitKocaeli
KandıraKocaeli
KaramürselKocaeli
KartepeKocaeli
KörfezKocaeli
AhırlıKonya
AkörenKonya
AkşehirKonya
AltınekinKonya
BeyşehirKonya
BozkırKonya
CihanbeyliKonya
ÇeltikKonya
ÇumraKonya
DerbentKonya
DerebucakKonya
DoğanhisarKonya
EmirgaziKonya
EreğliKonya
GüneysınırKonya
HadimKonya
HalkapınarKonya
HüyükKonya
IlgınKonya
KadınhanıKonya
KarapınarKonya
KaratayKonya
MeramKonya
SarayönüKonya
SelçukluKonya
TaşkentKonya
TuzlukçuKonya
YalıhüyükKonya
YunakKonya
AltıntaşKütahya
AslanapaKütahya
ÇavdarhisarKütahya
DomaniçKütahya
DumlupınarKütahya
EmetKütahya
GedizKütahya
HisarcıkKütahya
Kütahya MerkezKütahya
PazarlarKütahya
SimavKütahya
ŞaphaneKütahya
TavşanlıKütahya
AkçadağMalatya
ArapgirMalatya
ArguvanMalatya
BattalgaziMalatya
DarendeMalatya
DoğanşehirMalatya
DoğanyolMalatya
HekimhanMalatya
KaleMalatya
KuluncakMalatya
PütürgeMalatya
YazıhanMalatya
YeşilyurtMalatya
AhmetliManisa
AkhisarManisa
AlaşehirManisa
DemirciManisa
GölmarmaraManisa
GördesManisa
KırkağaçManisa
KöprübaşıManisa
KulaManisa
SalihliManisa
SarıgölManisa
SaruhanlıManisa
SelendiManisa
SomaManisa
ŞehzadelerManisa
TurgutluManisa
YunusemreManisa
ArtukluMardin
DargeçitMardin
DerikMardin
KızıltepeMardin
MazıdağıMardin
MidyatMardin
NusaybinMardin
ÖmerliMardin
SavurMardin
YeşilliMardin
AkdenizMersin
AnamurMersin
AydıncıkMersin
BozyazıMersin
ÇamlıyaylaMersin
ErdemliMersin
GülnarMersin
MezitliMersin
MutMersin
SilifkeMersin
TarsusMersin
ToroslarMersin
YenişehirMersin
BodrumMuğla
DalamanMuğla
DatçaMuğla
FethiyeMuğla
KavaklıdereMuğla
KöyceğizMuğla
MarmarisMuğla
MenteşeMuğla
MilasMuğla
SeydikemerMuğla
UlaMuğla
YatağanMuğla
BulanıkMuş
HasköyMuş
KorkutMuş
MalazgirtMuş
Muş MerkezMuş
VartoMuş
AcıgölNevşehir
AvanosNevşehir
DerinkuyuNevşehir
GülşehirNevşehir
HacıbektaşNevşehir
KozaklıNevşehir
Nevşehir MerkezNevşehir
ÜrgüpNevşehir
AltunhisarNiğde
BorNiğde
ÇamardıNiğde
ÇiftlikNiğde
Niğde MerkezNiğde
UlukışlaNiğde
AkkuşOrdu
AltınorduOrdu
AybastıOrdu
ÇamaşOrdu
ÇatalpınarOrdu
ÇaybaşıOrdu
FatsaOrdu
GölköyOrdu
GülyalıOrdu
GürgentepeOrdu
İkizceOrdu
KabataşOrdu
KorganOrdu
KumruOrdu
MesudiyeOrdu
PerşembeOrdu
UlubeyOrdu
ÜnyeOrdu
BahçeOsmaniye
DüziçiOsmaniye
HasanbeyliOsmaniye
KadirliOsmaniye
Osmaniye MerkezOsmaniye
SumbasOsmaniye
ToprakkaleOsmaniye
ArdeşenRize
ÇamlıhemşinRize
ÇayeliRize
DerepazarıRize
FındıklıRize
GüneysuRize
HemşinRize
İkizdereRize
İyidereRize
KalkandereRize
PazarRize
Rize MerkezRize
AdapazarıSakarya
AkyazıSakarya
ArifiyeSakarya
ErenlerSakarya
FerizliSakarya
GeyveSakarya
HendekSakarya
KarapürçekSakarya
KarasuSakarya
KaynarcaSakarya
KocaaliSakarya
PamukovaSakarya
SapancaSakarya
SerdivanSakarya
SöğütlüSakarya
TaraklıSakarya
AlaçamSamsun
AsarcıkSamsun
AtakumSamsun
AyvacıkSamsun
BafraSamsun
CanikSamsun
ÇarşambaSamsun
HavzaSamsun
İlkadımSamsun
KavakSamsun
LadikSamsun
OndokuzmayısSamsun
SalıpazarıSamsun
TekkeköySamsun
TermeSamsun
VezirköprüSamsun
YakakentSamsun
AkçakaleŞanlıurfa
BirecikŞanlıurfa
BozovaŞanlıurfa
CeylanpınarŞanlıurfa
EyyübiyeŞanlıurfa
HalfetiŞanlıurfa
HaliliyeŞanlıurfa
HarranŞanlıurfa
HilvanŞanlıurfa
KaraköprüŞanlıurfa
SiverekŞanlıurfa
SuruçŞanlıurfa
ViranşehirŞanlıurfa
BaykanSiirt
EruhSiirt
KurtalanSiirt
PervariSiirt
Siirt MerkezSiirt
ŞirvanSiirt
TilloSiirt
AyancıkSinop
BoyabatSinop
DikmenSinop
DurağanSinop
ErfelekSinop
GerzeSinop
SaraydüzüSinop
Sinop MerkezSinop
TürkeliSinop
AkıncılarSivas
AltınyaylaSivas
DivriğiSivas
DoğanşarSivas
GemerekSivas
GölovaSivas
GürünSivas
HafikSivas
İmranlıSivas
KangalSivas
KoyulhisarSivas
SuşehriSivas
ŞarkışlaSivas
YıldızeliSivas
ZaraSivas
AkçaabatTrabzon
AraklıTrabzon
ArsinTrabzon
BeşikdüzüTrabzon
ÇarşıbaşıTrabzon
ÇaykaraTrabzon
DernekpazarıTrabzon
DüzköyTrabzon
HayratTrabzon
KöprübaşıTrabzon
MaçkaTrabzon
OfTrabzon
OrtahisarTrabzon
ŞalpazarıTrabzon
SürmeneTrabzon
TonyaTrabzon
VakfıkebirTrabzon
YomraTrabzon
ÇerkezköyTekirdağ
ÇorluTekirdağ
ErgeneTekirdağ
HayraboluTekirdağ
KapaklıTekirdağ
MalkaraTekirdağ
MarmaraereğlisiTekirdağ
MuratlıTekirdağ
SarayTekirdağ
ŞarköyTekirdağ
SüleymanpaşaTekirdağ
AlmusTokat
ArtovaTokat
BaşçiftlikTokat
ErbaaTokat
NiksarTokat
PazarTokat
ReşadiyeTokat
SulusarayTokat
Tokat MerkezTokat
TurhalTokat
YeşilyurtTokat
ZileTokat
ÇemişgezekTunceli
HozatTunceli
MazgirtTunceli
NazımiyeTunceli
OvacıkTunceli
PertekTunceli
PülümürTunceli
Tunceli MerkezTunceli
BanazUşak
EşmeUşak
KarahallıUşak
SivaslıUşak
UlubeyUşak
Uşak MerkezUşak
BahçesarayVan
BaşkaleVan
ÇaldıranVan
ÇatakVan
EdremitVan
ErcişVan
GevaşVan
GürpınarVan
İpekyoluVan
MuradiyeVan
ÖzalpVan
SarayVan
TuşbaVan
ÇınarcıkYalova
ÇiftlikköyYalova
AltınovaYalova
ArmutluYalova
TermalYalova
Yalova MerkezYalova
AkdağmadeniYozgat
AydıncıkYozgat
BoğazlıyanYozgat
ÇandırYozgat
ÇayıralanYozgat
ÇekerekYozgat
KadışehriYozgat
SaraykentYozgat
SarıkayaYozgat
SorgunYozgat
ŞefaatliYozgat
YenifakılıYozgat
YerköyYozgat
Yozgat MerkezYozgat
AlaplıZonguldak
ÇaycumaZonguldak
DevrekZonguldak
EreğliZonguldak
GökçebeyZonguldak
KilimliZonguldak
KozluZonguldak
Zonguldak MerkezZonguldak
81
İl
973
İlçe
2024
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