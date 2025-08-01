Türkiye'de kaç ilçe var? Türkiye'deki toplam ilçe sayısı

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Türkiye'de kaç ilçe var sorusu, il sayısına göre çok daha fazla merak ediliyor. Zira Türkiye'nin 81 ile sahip olduğu zaten çoğu kişi tarafından biliniyor, fakat tüm ülkedeki ilçelerin toplam sayısı diye sorulduğunda, bunu doğru şekilde bilecek insan sayısı yok denecek kadar az. O halde Türkiye'deki tüm ilçelere ve bu ilçelerin sayısına bir göz atalım.

Türkiye'de kaç ilçe var?

İşte Türkiye'de her şehre göre ayrı ayrı olarak listelenen tüm ilçelerin yer aldığı tablo:

Türkiye İl ve İlçeleri