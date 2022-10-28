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Türkiye Yüzyılı törenine damga vuran video

Türkiye Yüzyılı” toplantısında, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Şakir Zümre tarafından kurulan Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası'nın daha sonra nasıl soba fabrikasına dönüştürüldüğünü anlatan bir klip yayınlandı.

28.10.2022 - 19:05 |
Türkiye Yüzyılı törenine damga vuran video

“Türkiye Yüzyılı” toplantısında, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Şakir Zümre tarafından kurulan Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası'nın daha sonra nasıl soba fabrikasına dönüştürüldüğünü anlatan bir klip yayınlandı. Klibin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlık eksiklerimizi 20 yılda tamamlayarak ülkemizi savunma sanayinde zirveye doğru taşıyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı törenine damga vuran video

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