Türkiye ve Macaristan arasında 5 protokol imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ORBAN'A TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda yaptığı görüşmenin ardından Orban’a TOGG hediye etti.

ERDOĞAN NOVAK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüşme gerçekleştirdi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti için bulunduğu Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlama amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini; İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını da belirtti" denildi.

Haberin Devamı

5 PROTOKOL İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Macaristan ziyaretinde eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında 5 adet karşılıklı iş birliğine yönelik protokol imzalandığını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, protokol anlaşmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretleri dolayısıyla bulunduğumuz Macaristan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla Macar Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto’nun ve Enerji Bakanı Csaba Lantos’un hazır bulunduğu toplantıyı gerçekleştirdik.

Haberin Devamı

Macaristan, tarihten gelen bağlarımız ve kültürel yakınlığımız olan, dostane ilişkiler yürüttüğümüz, Orta Avrupa ülkeleri arasında önemli bir ticaret ortağımızdır.

Görüşmede, Macar tarafınca karayolu geçiş kotalarında artış talebimizin dikkate alınacağı, AB ile ilişkilerimiz açısından 2024 yılının ikinci yarısında üstlenecekleri AB Dönem başkanlığı döneminde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini gündeme alacakları ifade edilmiştir. 12 Şubat 2024 tarihinde birinci dönem Ekonomi ve Ticaret ve Ortaklık Komitesi için Türkiye’de iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme konusunda mutabık kaldık.

Sayın Bakanlar ile ülkelerimiz arasında halihazırda devam eden ortak yatırımlarımız ile yeni işbirliklerini masaya yatırdık. 5 adet karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzaladık.

Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Macaristan ile ticaret hacmimizin daha yüksek seviyelere ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”