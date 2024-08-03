Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? Süper Kupa kazananı kaç para alıyor, süper kupa kazanan kaç para alacak, Süper Kupa kazanan takım ne kadar para alıyor?

Galatasaray Beşikaş ile Süper Kupa mücadelesine çıkacak. Taraftarlar ise 2024 Türkiye Süper Kupa para ödülü ne kadar? (Galatasaray-Beşiktaş) kupayı kazanan takıma kaç para ödül verilir? sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Kupa kazanan takım ne kadar para alıyor, sorusunun yanıtı…

Süper Kupa kazanan takım kaç para alacak?

Geçen sene Türkiye Süper Kupası için Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü vereceğini açıklamıştı. Kazanan takım 65 milyon finalist takım ise 43 milyon TL para ödülü alacaktı. 2024 yılında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak Süper Kupa finalinde ise dağıtılacak para ödülü henüz resmi olarak açıklanmadı.