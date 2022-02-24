Türkiye savaşa girecek mi? Askerlik uzayacak mı, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye hangi tarafta?

Rusya Ukrayna savaşı başladı. Vladimir Putin'in Donbas'a askeri operasyon talimatının ardından, Rus askeri birlikleri kara ve havadan saldırıya geçti. Askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerken, hava hareketleri de Ukrayna'nın stratejik noktalarını bombalıyor. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu yaşadıklarımız, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en karanlık saatleri arasında. AB, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecek ve şu ana kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varacak. Başkan Putin'in bu anlamsız saldırganlığı durdurması gerekiyor. Ukrayna'nın yanındayız" açıklamasını yaptı. Vatandaşlar ise Türkiye’nin tutumunu ve açıklamalarını merakla takip ederken, “Türkiye savaşa girecek mi?” sorusuna da yanıt arıyor. Peki, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye hangi tarafta?

TÜRKİYE SAVAŞA GİRECEK Mİ?

Rusya burada bir operasyon yapıyor ve kimsenin karışmamasını istiyor. Kiev ise yardım istemiyor ama silah verin kendimi kurtarım diyor. Ukrayna ise silahı ve diplomatik yardım istiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılıyor.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, güvenlik zirvesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye an itibariyle yaptığı açıklamalar pozisyonuyla ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçme durumunda. Zira ikisiyle de Türkiye'nin son derece gelişmiş karmaşık siyasi ekonomik savunma sanayiinde askeri alanda işbirlikleri söz konusu. Diplomasi tamamen devre dışı kaldı mı? Hayır tamamen devre dışı kalmadı bir aşamada yeniden devreye girecek Türkiye'nin de rolünü bu aşamada görecek. Rusya benim tahminim hedefleri neyse onlara maksimum ölçüde ulaştıktan sonra ancak diplomasiye yeniden kapısını açacak. An itibariyle Ukrayna krizinde diplomasi kapısı kapalı gibi gözüküyor.

Türkiye ne yapabilir? Sorunun çözümünde Türkiye'nin tek başına odak noktası olması mümkün değil. Birçok odak noktası olacaktır ancak Türkiye bunlardan en önemlilerinden biri olacaktır. Çünkü Türkiye her iki ülkeyle de çok yakın ilişkilere sahip. Türkiye bölgesel bir aktördür. Türkiye barışı arzulamaktadır. Ben bugünkü Güvenlik Zirvesi'nin ardından Başkan Erdoğan'ın bir telefon diplomasisi başlatabileceğini öngörüyorum. Bunların muhatapları Ukrayna ve Rusya liderleri olacaktır. Putin'in Türkiye'ye yapması öngörülen bir ziyaret vardı ama bunun bu aşamada gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Bu aşamada Türkiye bir itidal çağrısında bulunacaktır. Arkasından da taraflarla görüşerek ne yapılabilir öncelikle onun çerçevesini oluşturmaya çalışacaktır. Türkiye'nin tek başına bu krizi çözmesi mümkün değil. Ancak bir çözüm olacaksa Türkiye'nin en önemli aktörlerden biri olacağını öngörmekte en doğaldır.

Türkiye’nin savaşa girmesi şu an için söz konusu değil, dolayısıyla askerlikle ilgili alınmış bir karar da bulunmuyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE HANGİ TARAFTA?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, Rusya'nın kararı için "Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklaması yaptı.

Krizde yaptığı açıklamalarla Ukrayna'nın yanında yer alan Türkiye, yaptırımlara ise sıcak bakmıyor. Zira yaptırımların Rusya'dan çok Türkiye'yi olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, salı günü Afrika ziyaretinin dönüşünde uçakta yaptırımlarla ilgili soru soran bir gazeteciye "Rusya'dan veya Ukrayna'dan yana bir tercih yapmak istemiyoruz. Biz burada devlet yönetiyoruz, hassasiyetlerimizi korumamız gerekiyor" yanıtını verdi.