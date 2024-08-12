Türkiye Paris olimpiyatlarında kaç madalya aldı? Türkiye Paris olimpiyatlarında kaçıncı oldu, Paris olimpiyatlarında Türkiye kaç madalya kazandı?

Paris, Fransa'da düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), toplamda 126 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında birinci sırada yer aldı. ABD'nin kazandığı 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ABD’nin olimpiyat tarihindeki başarısını yineledi. olimpiyatlarında Türkiye kaç madalya kazandı? Çin ise, ABD ile aynı sayıda altın madalya kazanarak sıralamada ikinci oldu. Çinli sporcular, 40 altın, 27 gümüş ve 24 bronz madalya ile toplam 91 madalyaya ulaştı. Olimpiyatların son gününde iki altın madalya daha kazanan Japonya, madalya sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Japonya, bu oyunlarda toplamda 45 madalya elde etti; 20'si altın, 12'si gümüş ve 13'ü bronz. Türkiye ise, bu yılki oyunlarda 64. sırada yer alarak, hedeflerine ulaşmakta zorlandı. Peki, Türkiye Paris olimpiyatlarında kaç madalya aldı? Türkiye Paris olimpiyatlarında kaçıncı oldu, Paris

TÜRKİYE PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ MADALYA ALDI?

Türkiye, toplamda 8 madalya kazanarak oyunları 64. sırada tamamladı. Bu madalyaların 3'ü gümüş, 5'i bronz olarak kayıtlara geçti.

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Kadınlar boks kategorisinde 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş, rakiplerine üstünlük sağlayarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Ayrıca, atıcılık dalında 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi de gümüş madalya elde etti. Bu başarılar, Türkiye'nin farklı disiplinlerde de iddialı olduğunu gösterdi.

Güreşte Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo kategorisinde gösterdiği mücadeleyle bronz madalya kazandı. Kadınlar 68 kiloda güreşen Buse Tosun Çavuşoğlu da bu başarıya ortak oldu. Boksta ise Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo kategorisinde bronz madalyayı boynuna taktı.

Tekvandoda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo kategorisinde kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Okçulukta ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, takım olarak bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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