Türkiye kavruluyor! Sıcaklıklar 24 ilde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 48,2 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece ölçüldü. Bunu Adana'nın Kozan ilçesi 47,7 ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,7 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: