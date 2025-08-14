GAZETE VATAN ANA SAYFA
Türkiye kavruluyor! Sıcaklıklar 24 ilde 40 dereceyi aştı

14.08.2025 - 23:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler, 40 derece ve üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 48,2 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece ölçüldü. Bunu Adana'nın Kozan ilçesi 47,7 ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,7 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Osmaniye, Sumbas48,2
Adana, Kozan47,7
Hatay, Kırıkhan46,7
Şırnak, Cizre46,3
Eskişehir, Sarıcakaya46
Mardin, Kızıltepe45,6
Antalya, Manavgat44,9
Mersin, Mut44,8
Şanlıurfa, Birecik44,6
Siirt, Kurtalan44,5
Diyarbakır, Silvan44,3
Gaziantep, İslahiye44,3
Kahramanmaraş, Andırın44
Kilis il merkezi43,6
Burdur, Bucak43,4
Batman, Beşiri43,1
Bilecik, İnhisar43,1
Adıyaman, Besni42,5
Aydın, Karpuzlu42,2
Karaman il merkezi41,9
Karabük il merkezi40,9
Kütahya, Gediz40,5
Afyonkarahisar, Evciler40,2
Isparta, Gönen40,2

 

