Türkiye iddiaları sonrası Çavuşoğlu açıkladı: O görüşmede Pompeo'yu uyardım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza törenine katıldı.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Her şeyden önce Mike Pompeo, eski mevkidaşımız o kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır. Öyle düşünüyorum. Şimdi bu bahsettiğiniz iddialarla ilgili bir kere gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum, siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var ve çifte standart var. Ayrıca bugüne kadar terörizme verdikleri destek konusunda ABD'de ciddi bir suçtur. Sanırım yargı sürecine tabii olmamak için de ciddi dezenformasyon var.

TÜRK ORDUSUYLA İLGİLİ SÖZLERİ İBRETLİK

Her şeyden önce Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesinin olmadığını gördük demesi ibretlik. Trump döneminde PKK/YPG ile angajmana girmediler. Obama döneminde başladı bu. Dolayısıyla bunların kararı değil. Onu düzeltmek gerekir. İkincisi bugün DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk ordusudur. 4500'den fazla teröristi biz elimine ettik. Hem Suriye'de hem Irak'ta… Biz Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri elimine ederken ya da Suriye'nin kuzeyini DEAŞ'lı teröristlerden temizlerken ABD, Pompeo'nun olduğu dönemde YPG/PKK ile beraber DEAŞ'lılar önce otobüse, sonra da uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Bugün Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar.

GERÇEK DIŞI BİLGİLER VAR

DEAŞ'ın ve El Kaide'nin saldırılarından bahsediyorum. Dolayısıyla NATO'da en büyük ikinci gücü olan Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü ve hem PKK hem YPG hem DEAŞ'tan 8 bin kilometrekarelik bir alanı Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek adına temizleyen Türk ordusudur. Burada gerçek dışı bilgi var.

11 MADDELİK BELGE SUNDUK

Bu İstanbul'daki 2019'daki görüşmeyle ilgili ben Mike Pompeo'nun yanındaydım baştan sona. Öncelikle Türkiye'ye niye geldiler? Biz teröristleri buradan temizleyeceğiz, siz de operasyona bir ara verin demek için geldiler. Biz onların belgesini müzakere edilemez bulduk, karşılarına 11 maddelik bir belge sunduk. 9'unu kabul ettiler, 2'sini de Cumhurbaşkanımızın huzurunda müzakere ettik ve o 2 madde konusunda da mutabakata vardık, sonra çıktık. Onlar kendi büyükelçiliğinde, sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ben de Cumhurbaşkanlığı'nda ortak açıklamayı basınla paylaşmıştım. Ortak açıklamanın yükümlülüklerini de yerine getirmediler, dürüst olmadıklarını da gösterdiler. İçeride her ziyarette olduğu gibi baş başa görüşmeler olabilir, dışişleri bakanları arasında, devlet başkanları arasında…

KENDİSİNİ UYARDIM

Cumhurbaşkanımızla Pence arasında ilk başta heyetler arası görüşmeden önce bir baş başa görüşme gerçekleştirdi. Biz de Pompeo ve diğer arkadaşlarla başka bir odada beklerken, Pompeo'nun sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük ve içeriye gidelim diye de bazı talepleri de oldu. Ben de kendisine birisi başkan, birisi başkan yardımcısı bize ihtiyaç duydukları zaman kendileri bizi çağırır, dolayısıyla protokol gereği de adap gereği de liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım.

TÜRK MİLLETİNİN DARBECİLERİ YENMESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

İğrenç dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık. Kendisinin de zaten yazdıklarından anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemiştir. Sanırım Türk milletinin darbecileri yenmesinden rahatsız olmuş.

POMPEO'NUN TÜRKİYE İDDİALARI

ABD’nin Donald Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni yayınlanan kitabında Ankara’daki bir toplantıda neredeyse kapıyı kıracağını öne sürdü.

İngiltere merkezli haber sitesi “Middle East Eye” sitesinin, Pompeo’nun “Never Give an Inch: Fighting for the America I Love” (Asla Bir Santim Verme: Sevdiğim Amerika İçin Savaşmak) adlı anı kitabından aktardığına göre, eski bakan, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Külliye’deki baş başa toplantısı çok uzun sürünce, kilitli kapıyı kırmaya çalıştı. 2019’un Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pence ile birkaç dakika baş başa görüşme yapmak istediğini iddia eden Pompeo, ancak yaklaşık 1 saat geçtikten sonra “izin almadan toplantının yapıldığı odanın kapısını açmayı denediğini ama kilitli olduğunu, bunun üzerine mevkidaşına kapıyı kıracaklarını söylediğini ileri sürdü. Ancak Türk korumaların, Pompeo’nun ABD’li yetkililerle birlikte içeri girmesine izin verdiğini belirtti.

Pompeo, aynı kitapta, CIA Direktörü’yken 2017’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşmesine de atıfta bulunurken, ABD’nin Suriye’de DAEŞ’e karşı savaşmak için Kürt güçlerini seçmesi sebebiyle, Fidan ile Kalın’ın öfkelendiğini ve odayı terk ettiğini de iddia etti.

NÜKLEER SAVAŞ ÇIKACAKTI

Öte yandan Pompeo, anılarında Hindistan ile Pakistan’ın Şubat 2019’da “nükleer çatışmaya yakınlaştığını” da söyledi. Pompeo, bu duruma, Keşmir’deki Hint birliklerine karşı düzenlenen bir saldırı sonrası Hindistan’ın, Pakistan topraklarındaki militanlara karşı misilleme yapmasının ardından gelindiğini yazdı. Pakistan o dönem iki Hint jetinin düşürülüp, bir Hint pilotun ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kitabında “dünyanın, Hindistan-Pakistan rekabetinde bir nükleer savaşa ne kadar yaklaşıldığını bilmediğini düşündüğünü” belirten Pompeo, “Gerçek şu ki tam olarak ben de yanıtını bilmiyorum, sadece çok yakın olduğunu biliyorum… O geceyi hiç unutmayacağım” diye yazdı.