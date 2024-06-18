F Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlarsa grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, nerede, hangi statta oynanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, 18 Haziran SALI 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 627. MAÇINA ÇIKACAK

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 285'i özel 626 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 853 gol attı, kalesinde 897 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 626 karşılaşmanın 542'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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TÜRKİYE'NİN KADROSU​​​​​​​

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

GÜRCİSTAN'IN KADROSU

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

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Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)