Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı
İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!' yazısı yansıtıldı.
29.10.2024 - 23:16 |
İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!' yazısı yansıtıldı.