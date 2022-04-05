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Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü!

"Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük." denilerek duyuruldu.

05.04.2022 - 22:20 |
Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü!

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.

Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz. " ifadeleri yer aldı.

Türkiye Büyükelçiliği yeniden Kieve döndü

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