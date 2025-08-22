Türkiye Aile Destek Programı yardım durumu devam ediyor ne demek?

Haberin Devamı

"Türkiye Aile Destek Programı yardım durumu devam ediyor" ifadesi, bu programa yapılan başvuruların kabul edildiğini, başvurusu onaylanan ailelere ödemelerin düzenli olarak yapılmaya devam ettiğini ifade eder.

Yani program askıya alınmamış veya sonlandırılmamıştır. Yeni başvurular değerlendirilmekte ve mevcut yardım almaya hak kazanmış ailelere ödemeleri sürmektedir.

Aile Destek Programı, sosyoekonomik destek ihtiyacı olan dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bir nakdi yardım programıdır.

Türkiye Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Hizmet koşulları nelerdir?

Programdan yararlanabilmek için belirli kriterleri sağlamak gerekiyor:

Başvuru Sahibi:

Programa, memurlar, noterler, muhtarlar, yurt dışında çalışanlar ve özel sandıklar kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere tüm çalışanlar (SSK'lı, Bağ-Kur'lu) ve emekliler (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) başvurabilir.

Gelir Şartı:

Programdan yararlanmanın en kritik koşulu gelir düzeyidir.

Hane içindeki kişi başına düşen aylık net gelirin, net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekir.

2024 yılı için bu rakam 5.667,37 TL'nin altıdır. Yani, hanedeki her bir fert için düşen gelir bu miktardan az ise başvuru yapılabilir.

Türkiye Aile Destek Programı'na nasıl başvurulur?

Başvuru için iki ana yol bulunuyor:

e-Devlet üzerinden: "e-Devlet Kapısı"na giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti"ni aratıp ilgili başvuru sayfasına ulaşabilir ve online olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

"e-Devlet Kapısı"na giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti"ni aratıp ilgili başvuru sayfasına ulaşabilir ve online olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Yüz yüze başvuru: İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)'na giderek gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuruda bulunurken yanınızda T.C. Kimlik Numaralı resmi kimlik belgeniz (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulunmalıdır.

Türkiye Aile Destek Programı yardım miktarı ne kadar?

Yardım miktarı sabit olmayıp, ailenin ekonomik durumu ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor: