Türkiye, ağustos ayında yine CNN TÜRK izledi

'İlk bilen siz olun' sloganıyla son dakika gelişmelerini, en doğru analizleri ve doğru tespitleri izleyiciye aktaran CNN TÜRK, ağustos ayında da en çok izlenen haber kanalı oldu.

Çok sesli ve objektif yayın anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, ağustos ayında AB ve ABC1 izleyici gruplarında prime time kuşağında en çok izlenen haber kanalı olarak yine zirvede yer aldı.