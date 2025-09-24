GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı
HaberlerGündem Haberleri Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

24.09.2025 - 16:43Güncellenme Tarihi:
Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında, New York'un ünlü Times Meydanı'nda Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

New York'taki Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında, Türk simidi ve Türk çayı, Times Meydanı'nda bulunan New Yorklulara ve ziyaretçilere ikram edildi.

Anadoludakiler ekibi tarafından dağıtılan simit ve çay ilgiyle karşılanırken, meydanda bulunanlar Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Etkinlik kapsamında Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan, "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.

Güncel Haberler

Kuraklık göleti kuruttu! Binlerce hayvan susuz kalınca muhtar 50 yıllık kaynağı keşfetti
#Gündem

Kuraklık göleti kuruttu! Binlerce hayvan susuz kalınca muhtar 50 yıllık kaynağı keşfetti

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı
#Gündem

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

Sinoplu şekerci Mehmet Gürbüz 'yılın ahisi' seçildi
#Gündem

Sinoplu şekerci Mehmet Gürbüz 'yılın ahisi' seçildi