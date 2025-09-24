Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

New York'taki Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında, Türk simidi ve Türk çayı, Times Meydanı'nda bulunan New Yorklulara ve ziyaretçilere ikram edildi.

Anadoludakiler ekibi tarafından dağıtılan simit ve çay ilgiyle karşılanırken, meydanda bulunanlar Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Etkinlik kapsamında Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan, "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.