Türk Silahlı Kuvvetleri'nden nefes kesen EFES 2022 Tatbikatı!

MSB'de görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında, “EFES 2022 Tatbikatı’nda düşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha edildi. Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Tatbikatının gece safhası devam ediyor. Hedefler havadan ve karadan başarılı şekilde imha ediliyor” denildi.

37 ÜLKENİN KATILIMI İLE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en büyük tatbikatlarından birisi olan EFES-2022, 37 ülkenin katılımıyla İzmir’in Seferihisar ilçesinde devam ediyor. Binlerce personelin katıldığı tatbikatın ilk safhası 9 Mayıs’ta başladı. Birinci aşamada Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı gerçekleştirildi, 20 Mayıs'ta ise fiili safhaya geçildi ve saha eğitimleri başladı. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki eğitimler, haziran ayının ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyetiyle sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 tatbikatı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan EFES-2022 Tatbikatı’na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Eğitimlere ABD ve İtalyan donanmasına ait savaş gemileri, Libya donanmasına ait deniz unsurları başta olmak üzere pek çok yabancı personel ve silah sistemi de eşlik ediyor. Kaynak: Milliyet