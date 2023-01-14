GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türk bilim insanından muhteşem başarı! Hasarlı beyne yapay dokuyla tedavi
ABONE OL

Türk bilim insanından muhteşem başarı! Hasarlı beyne yapay dokuyla tedavi

Türk bilim insanı Prof. Dr. Duygu Kuzum, bir fareye nakledilen insan beyni hücrelerinin, fare beyniyle birleştiğini, işlevsel bağlantı kurduğunu ve dış uyaranlara yanıt verdiğini kanıtladı.

14.01.2023 - 08:03 |
Türk bilim insanından muhteşem başarı! Hasarlı beyne yapay dokuyla tedavi

ABD’nin San Diego şehrindeki California Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu Kuzum ve ekibi, insan derisinden aldığı kökhücrelerle beyin organoidleri üretmeyi ve bunu farelere nakletmeyi başardı. Tıp tarihinde bir ilk niteliğindeki nakil, nörolojik hastalıklar ile travmatik beyin hasarı tedavisine yönelik önemli bir başarı olarak görülüyor.

Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK harekete geçti, ücretler iade edilecek
İlgili Haber
Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK harekete geçti, ücretler iade edilecek

YAPAY DOKU ‘GÖRDÜ’

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; Türk biliminsanının son çalışmasına kadar, beyin organoidlerinin hasarlı bölgeye ameliyatla yerleştirildiklerinde beynin geri kalanıyla entegre olup olmayacakları ve beynin diğer sağlıklı kısımları gibi fonksiyonlarını yerine getirip getirmeyeceği bilinmiyordu.

EYT'de son dakika gelişmesi! EYT'liye banka promosyonu ve bayram ikramiyesi müjdesi
İlgili Haber
EYT'de son dakika gelişmesi! EYT'liye banka promosyonu ve bayram ikramiyesi müjdesi

Son çalışmayla ilk kez, fareye yerleştirilen insan beyni organoidlerinin yapısal ve fonksiyonel olarak fare beyninin kalanıyla bütünleştiği kanıtlandı. Fare beynine yerleştirilen organoidler, bir süre sonra farenin gözüne tutulan ışık gibi görsel uyarılara cevap vermeye başladı ve tıpkı beynin görmeyi sağlayan kısmı gibi davranmaya başladı.

 HAFIZA KAYBINA SON

Prof. Kuzum, yaptığı açıklamada “Bu teknoloji ile hasarlı Beyin bölgelerinin fonksiyonlarını karşılayacak medikal protezler geliştirilebilir. Bunlar, hastanın kendi hücreleri kullanılarak yapılacağından, uyumlu bir tedavi yöntemine dönüşebilir. Hatta gelecekte, elektonik beyin organoidlerini programlayarak görsel hafızaları kaydetmek mümkün olabilir. Bu, hafızayı etkileyen birçok nörolojik hastalık için umut olacaktır” dedi. 

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dava! Suç duyurusunda bulundu
İlgili Haber
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dava! Suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLER

FETÖ'nün güncel yapılanmasıyla ilgili flaş detaylar! İşte FETÖ’cülerin 5 kaçış güzergâhı

FETÖ'nün güncel yapılanmasıyla ilgili flaş detaylar! İşte FETÖ’cülerin 5 kaçış güzergâhı

Taksim bombacısının işbirlikçisi itiraf etti! 7 bin 500 liraya hepsini halletmiş

Taksim bombacısının işbirlikçisi itiraf etti! 7 bin 500 liraya hepsini halletmiş

İsveç PKK'ya sert tepki gösterdi! Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotaj

İsveç PKK'ya sert tepki gösterdi! Başbakan Kristersson: Bu eylem bir sabotaj