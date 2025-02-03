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Turabi'nin şarkısı tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

03.02.2025 - 14:12Güncellenme Tarihi:
Turabi'nin şarkısı tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin söylediği şarkıya ilişkin erişim engeli talebinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin sosyal medyaya yayınlanan şarkısındaki ifadeler nedeniyle Bakanlık harekete geçti.

Bakanlık, şarkı videosunun, toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

 

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