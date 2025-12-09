GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tunceli'de korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi

09.12.2025 - 15:55
AFAD'dan alınan bilgilere göre Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.34’de merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

