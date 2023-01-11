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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada karar verildi

TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

11.01.2023 - 10:30 | | Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada karar verildi

Fincancı'ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

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