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TŞOF başkanı kimdir, şoförler odası seçimi ne zaman?

Türkiye Şoförler Odası Federasyonu (TŞOF) mahkeme kararı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yarın (4 Temmuz Perşembe) yapılacak.

03.07.2024 - 14:06 |
TŞOF başkanı kimdir, şoförler odası seçimi ne zaman?


Türkiye Şoförler Odası Federasyonu (TŞOF) mahkeme kararı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yarın (4 Temmuz Perşembe) yapılacak.

Yarın ATO Congresium'da 10.30'da başlayacak genel kurulda Ankara Esnaf ve Sanatkarlar, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiginer de başkanlık için en kuvvetli aday olarak görülüyor.

Ankaragücü başkanlığı döneminde takımı üst üste şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkaran Mehmet Yiginer il ve ilçe esnaf ve şoförler oda baskanlarını ziyaret edip desteklerini aldı.

 

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