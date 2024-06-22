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TRT 1 neden şifreli 2024? TRT 1 şifresiz nasıl izlenir, şifre kaldırma mümkün mü, TRT 1 canlı yayın neden açılmıyor?

EURO 2024 Grup maçlarının TRT 1 ekranlarındaki yayınları izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınında şifre ile karşılaşınca nedenlerini arama motorları aracılığıyla sorgulamaya başladı. Peki, TRT 1 neden şifreli, TRT şifre sorunu nasıl çözülür? TRT 1 şifresiz nasıl izlenir?

22.06.2024 - 15:29 |
TRT 1 neden şifreli 2024? TRT 1 şifresiz nasıl izlenir, şifre kaldırma mümkün mü, TRT 1 canlı yayın neden açılmıyor?

TRT şifre kaldırma, EURO 2024 maçlarının izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TRT 1 neden şifreli ve açılmıyor sorusu bu kapsamda vatandaşların gündem konusu oldu.

TRT 1 neden şifreli 2024?

TRT 1'in (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) zaman zaman şifreli yayın yapmasının nedeni yayın hakları gereğiyle gerçekleşmektedir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları ulusal sınırlarla sınırlıdır. Bu nedenle, TRT 1 bu tür içerikleri yayınlarken sadece Türkiye sınırları içinde izlenmesini sağlamak için şifreleme kullanabilir. 

TKGS Güncelleme

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.

Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Diğer Yöntem: Manuel Frekans Güncelleme (Biss Key veya TP Ekle)

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

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TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

Frekans: 11794

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Exit ile Çıkın: Menüden çıkmak için "Exit" tuşuna basın.

Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.

TRT 1'i bulun:  TRT1 HD’yi bulduktan sonra, maçları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

 

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