Trendyol Yemek çöktü mü, Trendyol yemek neden kapalı, kapandı mı? Trendyol Yemek tüm restoranlar kapalı

30 Mayıs’ta meydana gelen internet uygulamalarındaki problemler devam ediyor. Trendyol Yemek de sorun yaşıyor. Peki, Trendyol Yemek çöktü mü, Trendyol yemek tüm restorantlar neden kapalı, kapandı mı?

TRENDYOL YEMEK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SİPARİŞ VERİLMİYOR?

Trendyol Yemek üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar iki hata ile karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcılarda bütün restoranlar kapalı konumunda görünürken bazı kullanıcılarda ise açık görünmesine rağmen sepete yemek eklenemedi.

Konuya ilişkin bilgilendirme mesajı da geldi. Uygulamadaki problemin genel internetle alakalı olduğu tahmin ediliyor. Sorunun giderilmesinin ardından Trendyol Yemek dahil tüm uygulamaların normale dönmesi bekleniyor.

Trendyol'dan yapılan bilgilendirme ise şöyle: