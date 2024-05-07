Trendyol anneler günü hediyesi doğru mu? Trendyol anneler günü hediyesi mesajı gerçek mi, Trendyol anneler günü hediyesi iphone linki gerçek mi?

Anneler Günü yaklaştıkça, annesine hediye almak isteyenlerin hediye araştırması da arttı. Trendyol’un Anneler Günü sebebiyle hediye verdiği iddiaları sonrası Trendyol Anneler Günü hediyesi doğru mu? Sorusuna yanıt aranıyor.

Trendyol Anneler Günü hediyesi Iphone gerçek mi?

Trendyol’un Anneler Günü hediyesi vereceğine dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının X (Twitter) üzerinden sorduğu soruya Trendyol Destek ekibi şu cevabı verdi: “Merhaba, iletmiş olduğunuz bağlantı firmamıza ait değildir. Gerekli incelemenin yapılması adına ilgili ekiplerimize bilgilendirme sağladık. Bu yönde iletilen bağlantı ve yönlendirmelere itimat etmemenizi rica eder, geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.”

Bu tarz kampanyalar genelde firmaların sosyal medya hesapları ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Dolandırıcıların böyle özel günleri fırsat bilerek gönderdiği mesajlar ise birçok kullanıcıyı mağdur ediyor. Bu sebeple de “Trendyol Anneler Günü iPhone hediyesi” gibi ibareler gerçeği yansıtmıyor.

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